快訊

今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美政府建議否決美港海底電纜 改連結台灣菲律賓

中央社 / 華盛頓17日專電
美國司法部基於國安考量，擬封殺洛城通香港海底電纜。 圖／Pacific Light Data Communication Ltd
美國司法部基於國安考量，擬封殺洛城通香港海底電纜。 圖／Pacific Light Data Communication Ltd

美國司法部今天表示，電信團隊今天基於國家安全考量，建議聯邦傳播委員會否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計畫，並建議改連接台灣、菲律賓。

美國司法部今天發布新聞稿指出，負責美國重大國際資料傳輸計畫審查、又稱「電信團隊」（TeamTelecom）的跨聯邦機關「通訊服務業外國參與審查委員會（The Committee for the Assessment ofForeign Participation in the United StatesTelecommunications Services Sector），今天向聯邦傳播委員會（FCC）建議否決太平洋光纖網路（PacificLight Cable Network）連結香港的申請案。

聲明指出，建議否決這項申請主要是基於國家安全擔憂，因為太平洋光纖網路的重要投資方雖然是香港註冊企業，卻是中國電信服務商鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）子公司。

電信團隊也進一步建議FCC批准連接美國與台灣、菲律賓的海底電纜申請，因為這部分主要是由Google與臉書（Facebook）子公司分別擁有與控制，中國並不具有所有權。

FCC在4月8日時曾批准谷歌的臨時授權（STA）申請，給予連接美國與台灣的部分太平洋光纖網路商業經營6個月。當時司法部的聲明也表明，准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。

司法部在聲明中指出，海底電纜若連結香港，將使北京得以收集來自美國的數據。中國政府最近採取行動取消香港自治，允許中國情報與國安部門在香港公開活動的可能性，加深這樣的擔憂。

Google與臉書2017年聯手打造太平洋光纖網路，建設連結加州與香港的高速光纖網路，總長1萬3000公里，是首條直接連接香港和美國的海底電纜，允許Google和臉書能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心。

香港 司法 國安

延伸閱讀

美貿易代表：美中第一階段協議並未減弱

G7外長聯合聲明：強烈敦促陸重新考慮對香港實施國安法

美貿易代表 擬重談WTO關稅承諾

小學畢業生一片口罩輪流戴 菲律賓教育部調查

相關新聞

龐培歐與楊潔篪會面之際 川普簽署「維吾爾人權法案」

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷希卡姆空軍基地會談之際，白宮宣布總統川...

奧克拉荷馬州感染激增！官員要求川普陣營取消周六造勢

紐約時報報導，美國奧克拉荷馬州土耳沙官員正要求川普競選團隊取消20日的造勢活動，或至少改到戶外舉行，因為他們擔心，這將成...

波頓新書爆料 川普為連任向習近平求情

前白宮國安顧問波頓新書爆料，美國總統川普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰，川普...

美政府建議否決美港海底電纜 改連結台灣菲律賓

美國司法部今天表示，電信團隊今天基於國家安全考量，建議聯邦傳播委員會否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計畫，並建議...

禁波頓新書 川普政府告上法院

美國白宮前國安顧問波頓廿三日將出版新作，預料衝擊總統川普執政與選情。川普十五日說，波頓新書一出版就違法；美國司法部十六日...

美總統大選 路透民調：拜登領先川普13百分點

根據路透社/易普索公布的最新民調，美國民主黨準總統候選人拜登的支持度領先現任總統川普多達13個百分點，這是今年以來他在同...

披露家族暗黑過往 川普姪女回憶錄下月問世

美國總統川普的姪女瑪莉．川普預定下月推出回憶錄，出版商賽門舒斯特公司表示，這是一本「百無禁忌」的著作，將「揭露川普家族的...

川普不顧疫情辦室內造勢惹議 可能改採戶外舉行

美國總統川普擬在奧克拉荷馬州室內場地舉辦萬人造勢活動，引發部分人士擔憂，這可能導致疫情風險升高。美國副總統彭斯今天透露，...

疫情下被迫流離失所 一家四口車上相依為命

從紐約遷至佛羅里達州的馬雷索(Dave Marecheau)、妻子盧西安(Sergine Lucien)和兩個孩子，自新冠病毒疫情爆發後因失業而流離失所，每晚只能在車上夜宿，他們連日來停遍各大商店門口的停車場，幾乎過著餐風露宿生活；近日馬雷索終於找到一份時薪14元的營建工作，若他順利撐過一個月拿到薪資，就能脫離長久以來露宿在外的生活。

芝大研究：近50年來 美國人現在最不快樂

一份新的研究報告指出，2020年的美國人，正經歷著近50年來最不快樂的時期。

疫情加上孤獨感 美國人快樂程度新低

2020年的美國人是近50年來最不快樂的！芝加哥大學全國民意研究中心所做的民調顯示，只有14%的美國人表示自己「非常快樂」，而「不太快樂」的人佔23%。僅42%的美國人相信，當下一代達到自己的年齡之際，生活水準將會更好。此外，更有一半的美國人感覺到自己很孤立。

被控隱瞞美國參與中國千人計畫 哈佛教授不認罪

一名哈佛大學教授被控對美國當局隱瞞參與中國政府的千人計畫，以及接受中國政府提供的研究經費，這名教授今天不認罪

熱門新聞

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

希爾頓酒店大砍2100人 員工休假再延長90天

中印邊界衝突 印度總理莫迪：20軍人不會白白犧牲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。