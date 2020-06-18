龐培歐與楊潔篪會面之際 川普簽署「維吾爾人權法案」

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷希卡姆空軍基地會談之際，白宮宣布總統川普簽署「維吾爾人權政策法案（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020）」，譴責中國大陸政府對維吾爾少數民族的壓迫。

白宮17日宣布，川普已簽署「維吾爾人權政策法案」；白宮指出，譴責嚴重侵害中國大陸新疆地區穆斯林少數族群的人權，也包括對外國人（指中國大陸官員）實施制裁。

「維吾爾人權政策法案」由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在5月14日提出，聚焦中國大陸政府對維吾爾少數民族的壓迫，並授權美國總統點名、制裁侵害維吾爾人權及自由的人士；參院當天就通過，眾院27日以壓倒性票數通過。

經兩院協調，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在6月3日簽署通過這項法案，送交白宮，波洛西說，在六四事件31周年前夕通過這項法案，代表美國對中國大陸境內受壓迫者的關注，並喊話「你們並不孤單」。

按照美國立法程序，在法案送抵白宮，總統有10天可以考慮簽署或提出反對，若總統沒有動作，則法案在10天後自動生效。

從眾議院送往白宮的日期起算，川普此時簽署已超過10天，且發布簽署訊息的時間點，就在美中外交高層會談之際，引發聯想。

川普以聲明補充對新法的立場，指有條文限制他作為總統接受某些中方官員出任外交代表，與美國憲法不一致，此條文將被視為諮詢性且非拘束性，行政部門將努力遵守新法要求，若要取消對某人的制裁，會先通知國會相關委員會。