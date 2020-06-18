美貿易代表：美中第一階段協議並未減弱

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表賴海哲。法新社
美國貿易代表賴海哲。法新社

美國貿易代表賴海哲17日表示，盡管新冠肺炎大流行、香港自治權受侵害及中國大陸承諾購買美國產品進度落後等問題，但沒有跡象顯示美中第一階段貿易協議有減弱的跡象，這仍然是很好的協議。

賴海哲（Robert Lighthizer）17日到聯邦眾議院籌款委員會作證，報告未來一年的貿易布局與規畫。

談到疫情大流行，賴海哲提到，將針對進口中國大陸的醫療用品施加關稅，以此鼓勵美國製造這些所需的醫療用品。

「不只是現在需要，美國還要為下一次的大流行做好準備。」賴海哲說。

外界關注，中國大陸在兌現購買美國商品的承諾中，進度落後，同時美國仍實施對中國大陸的高額關稅，衝擊美國進口商。

在美中第一階段貿易協議中，中國大陸承諾在兩年內增加購買2000億美元的美國商品。

賴海哲說，中國大陸至今已購買超過100億美元的美國商品，且中國大陸購買美國棉花的規模超過10億美元，他未說明預定購買棉花的數量是多少，但說遠低於今年度的購買目標。

有關世界貿易組織（WTO）的改革，賴海哲表示，他認為WTO需要根本性的改革，目前的WTO一團混亂，依據現行制度，WTO無力懲罰一個龐大的國有經濟體。

賴海哲說，WTO的改革應從換上新的總幹事來著手解決，這個總幹事必須了解問題所在，若新的總幹事有反美傾向，美國將會否決。

美國總統川普不只一次在公開談話中，言及美國加入WTO損害自身利益。

議員詢問賴海哲對於諸多中國大陸問題的意見，包括香港，賴海哲表示，他的義務就是專注在貿易協議的問題上。

賴海哲的證詞提到，美中第一階段貿易協議提供了強而有力的程序，以確保中國大陸兌現承諾；第二階段的談判將關注產能過剩、補貼問題、中方國有化企業的紀律和網路竊盜等問題，美國將會持續透過貿易法規，保護美國企業和勞工的利益，並確保貿易夥伴都能遵守貿易協議的內容。

WTO 香港

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