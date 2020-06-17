美極右派網站違反Google政策 被踢出廣告平台

谷歌（Google）今天證實將極右派財經部落格ZeroHedge踢出廣告平台，並對保守派新聞網站聯邦黨人提出警告，因為它們刊登關於「黑人的命也是命」運動的誤導性文章。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，Google認定獨立網站ZeroHedge和聯邦黨人（The Federalist）違反與種族相關內容的政策。

一名Google發言人告訴美國媒體「財經內幕」（Business Insider），這兩個新聞網站違反Google的政策，沒有依規定刪除留言區內充滿仇恨或偏見的留言。

發言人說，ZeroHedge獲通知違反政策後仍不遵從規定，Google已撤掉其廣告收入；但聯邦黨人仍有時間改善，若仍不遵守Google政策才會列入廣告收入黑名單。

英國非營利組織對抗網路仇恨中心（Center forCountering Digital Hate）率先檢舉這兩個網站，要求Google撤掉它們的廣告收入。對抗網路仇恨中心指出，ZeroHedge毫無證據就刊登文章，聲稱「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的抗議群眾收了美國金融鉅子索羅斯（George Soros）和中央情報局（CIA）的錢。

在此同時，對抗網路仇恨中心也指出，聯邦黨人一篇社論聲稱，新聞媒體有關白人至上主義者涉及煽動暴亂的報導是「撒謊」。

ZeroHedge和聯邦黨人代表沒有立即回應置評請求。

ZeroHedge是財經部落格，除了發表關於市場消息的快訊，還常刊登通常含有邊緣陰謀論的看衰美國股市、反建制文章，在華爾街擁有一群忠實支持者。撰稿人以假名在ZeroHedge發表文章，但彭博2016年曾揭露經營該網站的是3名前市場分析師。

聯邦黨人是較為主流的保守派網站，背後同樣有神秘的金主，由私人公司經營，但公司拒絕透露老闆身分和籌資結構。撰稿人以真名發表文章。