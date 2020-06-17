疫情下被迫流離失所 一家四口車上相依為命

從紐約遷至佛羅里達州的馬雷索(Dave Marecheau)、妻子盧西安(Sergine Lucien)和兩個孩子，自新冠病毒疫情爆發後因失業而流離失所，每晚只能在車上夜宿，他們連日來停遍各大商店門口的停車場，幾乎過著餐風露宿生活；近日馬雷索終於找到一份時薪14元的營建工作，若他順利撐過一個月拿到薪資，就能脫離長久以來露宿在外的生活。

在疫情爆發前，馬雷索一家人就在奧蘭多市區過著幾近無家可歸的生活，不斷更換便宜旅館過夜；這樣的生活持續六年，終於在去年馬雷索買下一輛露營車，並挑選一個乾淨營區住下來，盧西安向孩子保證，他們再也不用過著流浪生活；但疫情爆發後，馬雷索失業，露營車也被沒收。

雖然馬雷索符合申請失業救濟金資格，卻因為沒有銀行帳戶而無法拿到政府3400元補助。過去三個月馬雷索和盧西安不斷的變賣資產換取現金，包括兩人的婚戒、12歲大兒子杰登的遊戲機Switch和7歲小兒子斐尼斯的平板電腦，全都被拿去典當；幾周前盧西安拿全家人的糧食券換得509元現金，只為了不要再忍受外頭風風雨雨，帶著兩個孩子到汽車旅館安穩睡一晚。

盧西安不斷地反省過去他們如何犯下一些錯誤決定，導致今天落得這步田地：「自從來到佛州，我們的開銷開始跟不上賺錢速度；我們買露營車的時候更是如此，為了能有地方住我們完全沒有財務規畫。」

現在馬雷索一家暫時能在有冷氣的房間過夜，但老舊空調中飄散一股霉味，望著睡著的丈夫和孩子們，盧西安感嘆：他們又回到七年前一無所有的時候。