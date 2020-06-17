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疫情加上孤獨感 美國人快樂程度新低

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

2020年的美國人是近50年來最不快樂的！芝加哥大學全國民意研究中心所做的民調顯示，只有14%的美國人表示自己「非常快樂」，而「不太快樂」的人佔23%。僅42%的美國人相信，當下一代達到自己的年齡之際，生活水準將會更好。此外，更有一半的美國人感覺到自己很孤立。

美國人更不快樂

根據《美聯社》報導，在2020年只有14%的美國人表示自己「非常快樂」，與2018年相比驟降了17%，「很快樂」的人微幅增加至62%，而「不太快樂」的人佔了23%，暴增10%。美國綜合社會調查顯示，自1972年起「非常快樂」的美國人從來沒有低於29%過，創下近50年來的新低。

對於下一代的生活水準，美國人也愈來愈不樂觀，僅42%的美國人相信，當下一代達到自己的年齡之際，生活水準將會更好，為1994年調查開始這個問題以來的最低。

由芝加哥大學全國民意研究中心所做的民調，是在5月21日至29日間進行，大部分的訪談都在國內種族示威爆發之前，只呈現出疫情對美國人的影響。然而，相較於1963年約翰甘迺迪總統遇刺以及2001年的911事件，美國人在面對疫情出現較少的心理壓力反應，如抽菸抽得更兇、哭泣或覺得暈眩。

《華盛頓郵報》報導，2018年的美國綜合社會調查指出，在疫情之前，美國人的快樂已跌至新低，在滿分3分中平均只有2.178。世界快樂報告顯示，過度使用社群網路、鴉片類藥物以及不健康的身體狀態都是美國人不快樂的因素之一。

孤獨感增加

美國人的孤獨感也在增長，50%的受訪者感到孤立，37%感受到被社會排斥，45%表示缺乏人陪伴，都是2018年的兩倍左右。不過全國民意研究中心的資深研究員霍克利表示，有鑑於美國各大城市紛紛實施封城，這些數字比預期的低，可見人們仍試圖透過各種方法與他人保持聯繫。

「人類的韌性非常驚人，有很多證據顯示我們有能力適應各種情況。」加州大學河濱分校的心理教授盧波米爾斯基表示，根據她的研究，發現在疫情爆發之後，甚至有些人比去年稍微更加快樂。

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疫情 芝加哥 民調

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