芝大研究：近50年來 美國人現在最不快樂
一份新的研究報告指出，2020年的美國人，正經歷著近50年來最不快樂的時期。
芝加哥大學NORC所作的COVID-19追蹤調查，得出上述結論；研究顯示，只有14%的美國成年人表示自己「非常幸福」，遠低於2018年的31%；2018年有23%的受訪者表示，「最近幾周經常或有時感到孤獨」，但這一數據到2020年，高達50%。
該研究於5月21日到29日間進行，訪問了2279名美國成人，研究也使用了「綜合社會調查」(General Social Survey)約50年來的數據作比較；自1972年以來，「綜合社會調查」每隔一年就收集一次美國人的態度、行為資料。根據紀錄，1972年約有29%的美國人稱自己非常幸福。
最新的訪問調查中的大部分受訪者，都是在明尼蘇達州非裔居民佛洛伊德死亡，並引發連串有關種族與警察暴行的抗議示威前完成，芝大的調查也說明美國人，尤其非裔，在新冠病毒爆發後面臨壓力，且孤獨感更加強烈。
這項關於新冠疫情造成生活改變的最新調查的其他發現，還包括：
─與過去25年相比，公眾對下一代生活水平的提高不再那麼樂觀，數據顯示，只有42%的人覺得「孩子到他們的年齡時，生活水平會比父母更好」，2018年時，這項比率為57%，而從1994年就將此問題列入調查項目以來，最低的比率就是1994年的45%。
─與1963年甘迺迪總統遇刺後，以及2001年「九一一」恐襲事件後的調查相比，美國人在新冠病毒疫情爆發後，比較少說出某些類型的情緒或心理的激烈反應；與前兩次事件比較，這次疫情爆發後，吸菸、哭泣或頭暈的人數有所減少，但脾氣失控或想喝醉的人數則增加。
─現階段民眾感到孤獨的比率，比2018年高出兩倍，專家對此結果並不驚訝，主要因各地都執行居家避疫措施造成；與2018年比較，大家對於社交活動與關係維繫的滿意度明顯降低，2018年民眾經常會覺得缺乏同伴的比率為27%，而現在升高到45%，感到自己被冷落的人，2018年只有18%，目前則增加到37%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言