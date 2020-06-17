芝大研究：近50年來 美國人現在最不快樂

一份新的研究報告指出，2020年的美國人，正經歷著近50年來最不快樂的時期。

芝加哥大學NORC所作的COVID-19追蹤調查，得出上述結論；研究顯示，只有14%的美國成年人表示自己「非常幸福」，遠低於2018年的31%；2018年有23%的受訪者表示，「最近幾周經常或有時感到孤獨」，但這一數據到2020年，高達50%。

該研究於5月21日到29日間進行，訪問了2279名美國成人，研究也使用了「綜合社會調查」(General Social Survey)約50年來的數據作比較；自1972年以來，「綜合社會調查」每隔一年就收集一次美國人的態度、行為資料。根據紀錄，1972年約有29%的美國人稱自己非常幸福。

最新的訪問調查中的大部分受訪者，都是在明尼蘇達州非裔居民佛洛伊德死亡，並引發連串有關種族與警察暴行的抗議示威前完成，芝大的調查也說明美國人，尤其非裔，在新冠病毒爆發後面臨壓力，且孤獨感更加強烈。

這項關於新冠疫情造成生活改變的最新調查的其他發現，還包括：

─與過去25年相比，公眾對下一代生活水平的提高不再那麼樂觀，數據顯示，只有42%的人覺得「孩子到他們的年齡時，生活水平會比父母更好」，2018年時，這項比率為57%，而從1994年就將此問題列入調查項目以來，最低的比率就是1994年的45%。

─與1963年甘迺迪總統遇刺後，以及2001年「九一一」恐襲事件後的調查相比，美國人在新冠病毒疫情爆發後，比較少說出某些類型的情緒或心理的激烈反應；與前兩次事件比較，這次疫情爆發後，吸菸、哭泣或頭暈的人數有所減少，但脾氣失控或想喝醉的人數則增加。

─現階段民眾感到孤獨的比率，比2018年高出兩倍，專家對此結果並不驚訝，主要因各地都執行居家避疫措施造成；與2018年比較，大家對於社交活動與關係維繫的滿意度明顯降低，2018年民眾經常會覺得缺乏同伴的比率為27%，而現在升高到45%，感到自己被冷落的人，2018年只有18%，目前則增加到37%。