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釜底抽薪 川普政府提告要求不得出版波頓新書

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前國安顧問波頓計畫6月23日出版《事發之室－白宮回憶錄》新書，美國司法部提告請求法院下令不得出版。路透
美國前國安顧問波頓計畫6月23日出版《事發之室－白宮回憶錄》新書，美國司法部提告請求法院下令不得出版。路透

美國白宮前國安顧問波頓23日將出版新作，預料衝擊總統川普執政與選情；川普15日說，波頓新書一出版就違法；美國司法部16日向華盛頓特區法院提告，請求法院下令波頓不得出版新書，且不得以任何形式洩漏書中所提有關政府的機密訊息。

華盛頓郵報報導，司法部向法院提起告訴，以波頓高度參與的新書中包括機密資訊為由，請求法院下令禁止新書出版；出版商已將波頓新書印刷完畢，派往全國各地準備販售。

出版商賽門與舒斯特（Simon＆Schuster）12日發布的新聞稿指，新書內容將揭露川普政府前後不一且廣泛無章的決策內幕，描述川普如何處理中國大陸、俄羅斯、烏克蘭、北韓、伊朗、英國、法國與德國等議題，「這是一本川普不會希望你看到的書。」

新聞稿指出，波頓在白宮任職期間所見最驚訝的是，川普為了提高連任總統前景，屢次危及國家安全，犯下一連串可能構成彈劾的罪行，「很難確定川普做出的任何重大決定，背後沒有出於連任的算計。」波頓也在新書提到，川普的外交政策都存在類似烏克蘭通話門的違法行為。

在新書出版之前，川普政府與波頓已有幾波交鋒。波頓在去年12月30日依照前官員出書規定，將新書草稿送到白宮國安會審查，紐約時報曾取得片段加以報導，引發波頓不滿，認為是白宮方面故意洩露，川普也透過推特反擊，指波頓為了賣書炒新聞。

白宮律師近日致函給波頓的律師，指新書草稿仍包括危及國家安全的機密內容，白宮律師說他們將在19日前提供波頓，認為有必要刪除的章節與重新校正過的版本，就在新書預定上市的四天前。

波頓律師庫柏（Charles Cooper）反擊，白宮是拿國家安全當藉口，審查波頓，並破壞憲法保障的言論自由。

庫柏還說，波頓新書已沒有任何機密資訊，出版商也說，波頓花了好幾個月，依照白宮要求修改書稿內容。

但川普還是堅稱，波頓新書只要出版就是違法，因為與總統的任何談話都是高度機密。

川普 白宮 華盛頓郵報

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