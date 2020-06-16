鮑爾：美國經濟復甦面臨嚴重不確定性　小企業面臨風險

美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日表示，美國經濟復甦面臨嚴重不確定性，小企業、低收入者與少數族裔面臨的風險尤其大。雖然一些指標顯示經濟有所改善，但還有很長的路要走。他將告訴參議院進行半年度貨幣政策的聽證報告

目前人在國會參加半年度貨幣政策聽證會的他在事先準備的證詞中說道：「經濟產出與就業水準仍遠低於這場全球大流行疾病前的水準，復甦時機與力道仍存在很大的不確定性。經濟的不確定性，很大程度上來自疾病傳播途徑及控制措施效果的不確定性。在大眾確信疾病得到控制前，經濟完全復甦是不可能的。」

鮑爾這番警告，實際上是重申上周他在聯邦公開市場委員會（FOMC）會後所提出的警告。