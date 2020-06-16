川普周末造勢 原要粉絲簽切結書改稱將提供口罩

川普總統預定20日在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)舉辦因疫情已三個月未舉行的競選造勢活動；由於公衛專家警告，類似的活動傳播病毒的風險高，原本要求參加者必須自負風險的川普陣營15日宣布，對參加民眾將測量體溫，並提供口罩。

川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)15日推文表示，支持者來到土耳沙體育館(BOK Center)前，會接受體溫測量，並獲得口罩以及手部消毒劑。

波士頓大學醫學院特殊病原體小組醫療主任巴德里亞(Nahid Bhadelia)說：「這是糟到不能更糟的計畫，讓大批民眾聚集，只要一人生病就可能產生影響，導致許多人因為接觸患者而感染，而且是在室內，空氣不流通。」

川普的造勢將在可容納1萬9000人的室內場地舉行；科學家相信，病毒在擁擠封閉空間中，比在室外更容易傳播。

川普的造勢活動通常能吸引數萬名支持者參加；參與者通常在場地外排隊數小時，然後通過類似機場的安檢，肩並肩地坐著或站著；造勢活動通常相當喧鬧，許多人吶喊與歡呼。

加上許多參與者年齡較大，面臨新冠肺炎引發嚴重併發症的風險更高；造勢活動通常也吸引鄰近城鎮或州的支持者，哈佛大學全球健康研究所所長加哈(Ashish Jha)說，來自附近城市或州的川普支持者，可能會把病毒帶回家。

奧克拉荷馬州已進入重啟最終階段，允許任何規模的公共集會，要求組織者考量社交距離；該州衛生廳說，任何大型集會參與者彼此都應保持六呎距離，並在無法保持距離時配戴布口罩。

該州衛生部門說，任何參加過大型公共活動的人，活動結束後都應該迅速接受新冠肺炎檢測。

川普競選團隊承認風險，也試圖保護自己避免法律訴訟，在報名參加造勢活動的登記網站上，還納入免責條款，要求參加造勢的民眾自願承擔與暴露在新冠肺炎下相關的所有風險。