政治團體追蹤示威者手機 簡訊催票

全美各地掀起反種族歧視的示威抗議浪潮之際，投票和政治倡議團體則利用手機定位資訊，寄送簡訊給示威參與者，以拉攏潛在選民；在選戰邁入數位戰的時代，手機定位也引發侵犯隱私疑慮。

新冠肺炎疫情導致許多實體活動無法進行，政治團體希望藉此將訊息傳送給關心政治議題，有機會出門投票的民眾；力挺非裔政治人物的團體「The Collective」創辦人兼執行長詹姆斯(Quentin James)就鎖定前往示威地點的民眾，寄送呼籲註冊選民資格的簡訊。

他說：「我們要使用對的工具找到對的人。」

追蹤手機App蒐集使用者地點資料也被稱為「地理圍欄」(Geo-fencing)，過去已在商業界行之有年，較為近期才開始被政治團體採用為宣傳手法；在無法辨識個人身分前提下，手機資料讓廣告主能即時或事後推送廣告或訊息。

前總統歐巴馬競選團隊幕僚杜塔(Shomik Dutta)，也鼓勵民主黨多利用地理圍欄接觸選民，並指出這已是共和黨的重點策略之一。

目前The Collective就與VoteMAP公司合作，收集5月下旬各大城市抗議地點方圓一哩的手機使用者資料，再以時間點前後48小時做比對，精準找出參加示威群眾。

執行長菲爾(Jeremy Fair)表示，資訊來自遊戲、娛樂和天氣各種App，保護使用者隱私的責任，該由App開發商承擔。

過去兩周，VoteMAP已發送超過1萬4000則廣告至曾到過抗議現場的人手上；廣告寫著「將能量延續至11月，為非裔聲音投下一票，展現強大力量」。

詹姆斯表示，The Collective目標讓25萬非裔註冊投票。

不過，可從多達300個手機App收集資料的X-Mode Social公司，便拒絕提供示威地點相關資料；執行長安頓(Joshua Anton)更呼籲同業「保護抗議社會不公的人士」的資訊。

資安專家表示，民眾若不想被追蹤，建議將手機的定位功能關閉。