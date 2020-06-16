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何時才能停止殺人？ 受害家屬泣求司法改革

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合15日電
克魯克斯的妻子多米卡．米勒15日在記者會上擁抱2歲女兒。(美聯社)
克魯克斯的妻子多米卡．米勒15日在記者會上擁抱2歲女兒。(美聯社)

亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)12日晚間在溫蒂漢堡(Wendy`s)得來速車道附近遭警方擊斃，家屬15日含淚要求司法體系改革，並呼籲示威群眾在緊張情勢中避免暴力；亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Bottoms)15日也說，將頒布一連串行政命令，加速檢討執法手段。

布魯克斯的姪女柴西迪‧埃文斯(Chassidy Evans)說：「我們不僅受傷，也很憤怒；何時才能停止殺人？我們不只是要求正義；我們也要求改革。」

埃文斯說，布魯克斯沒有理由「要在街上被當成無用的人並被槍擊身亡，只是因為他在得來速車道上睡著。」

美聯社報導，約20名布魯克斯的家屬在記者會上潸然淚下，而在喬治亞州議會大廈門外，也有超過1000人響應全國有色人種促進法律協會(NAACP)主導的抗議活動。

驗屍結果發現，案發當時，布魯克斯背後被擊中兩槍，開槍的是白人員警羅爾夫(Garrett Rolfe)；當時布魯克斯酒測未過拒捕，與員警扭打並搶奪一名員警的電擊槍後試圖逃跑。

布魯克斯之死再度點燃當地民眾抗爭，遺孀托米卡‧米勒(Tomika Miller)請求示威者「保持示威活動的和平」，也說：「我們希望能讓他的名聲保持正面且良好。」

部分議員與示威者一同要求喬州通過改革，包括廢除該州的「公民逮捕權」(citizen`s arrest)以及「不退讓法」(stand your ground law)。

國家公共廣播電台(NPR)報導，亞特蘭大市長巴頓斯頒布的命令將要求警局，向公民評論委員會通報員警使用的所有致命武力。

巴頓斯也說，該市員警也將「受職責約束」而須干預與預防別的員警使用「超出合理範圍的」武力，然後立即向上級通報武力的使用。

巴頓斯還說，命令也將規定員警須先使用降低糾紛範圍或強度的方式，再使用致命武力；並要求員警在維持治安時更常使用緩解情勢的方式。

亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯15日下令連串警務改革，不容再出現警察暴力，後為已經因布魯克斯命案馬上辭職的市警局長埃瑞卡·希爾茲。 (美聯社)
亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯15日下令連串警務改革，不容再出現警察暴力，後為已經因布魯克斯命案馬上辭職的市警局長埃瑞卡·希爾茲。 (美聯社)

美國公民自由聯盟15日在亞城抗議，要求警察「不能濫殺手無寸鐵的黑人」。(美聯社)
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