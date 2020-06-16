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最高法院判決連三敗 保守派氣瘋：司法界滑鐵盧

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
聯邦高院15日裁定加州有權要求地方警方不配合聯邦執行移民法規，可執行「加州城市庇護法」。圖為移民維權人士日前在法院前示威要求保障庇護法。(美聯社)
聯邦高院15日裁定加州有權要求地方警方不配合聯邦執行移民法規，可執行「加州城市庇護法」。圖為移民維權人士日前在法院前示威要求保障庇護法。(美聯社)

川普上台之後，分別提名兩位保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)與卡瓦諾(Brett Kavanaugh)後，雖然最高法院被認為遭立場保守的大法官掌控，但最高法院15日仍然出人意料之外地表決通過，認定現行聯邦法律架構保障人民免於因為性傾向而遭受就業歧視，創下同性戀 、雙性戀和跨性別者(LGBT)爭取平權的重大里程碑。

重挫保守派掌控最高法院的「想像」

此外，加州「庇護法」在同一天讓川普政府踢到鐵板，加上擁槍團體主張民眾應可隨時隨地攜帶武器的主張遭到駁回；最高法院15日對這三案的決定，除了維繫了最高法院法官不受行政部門左右的美國憲政主義傳統，透過判例讓美國社會與時俱進外，也實質重挫了保守派對掌控最高法院的「想像」。

保守派專欄作家霍沃維特茲(Daniel Horowitz)同一天在保守派媒體「保守派評論(Conservative Review)」撰文指出，接連判例出爐的驚人發展，讓保守派人士跳腳不已，認為最高法院15日的判例，簡直就是「保守派在司法界的滑鐵盧」。

霍沃維特茲分析，從保守派人士角度看來，如今最高法院各種判決之下的世界，簡直「天翻地覆」；現在所有大法官當中，只剩一位身為原義主義者(originalist)的湯瑪斯(Clarence Thomas)還能讓保守派有所指望，接下來就是與湯瑪斯立場接近的艾里托(Samuel Alito)而已。

加州庇護法 可不配合聯邦移民法規

川普政府加強查緝無證移民之後，加州政府在州法當中訂定庇護條款，對於地方警察能否配合聯邦機關搜捕移民的行動予以限制；對於川普政府要求法院撤銷加州的庇護法，最高法院15日予以駁回。

川普政府在2017年的訴訟中指出，州政府的庇護法明顯牴觸聯邦移民法，導致將偷渡客遣送出境的過程變得窒礙難行。

但加州政府主張，地方警察機關若參與聯邦移民機關的行動，將會衍生不良後果，由於民眾害怕被遭到遣返，若遇犯罪情事也不敢報案。

加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)15日指出，涉及公共安全的問題，應由加州自行決定，而非聯邦政府作主，人民覺得警察值得信賴，是很重要的。

「我們最不願見到的狀況，就是這種信賴感遭到破壞。」貝塞拉說，「今天，美國就在經歷著這種痛苦，一但信賴崩解，各種示威抗議將隨之而來。」

員警值勤疏失受「有限豁免權」保障

另一案件是對於員警值勤若有疏失，原本享有的「有限豁免權」(qualified immunity)是否應該中止，在挨告面臨民事求償時必須承擔賠償責任，最高法院15日則未受理。

最高法院先前曾針對「有限豁免權」做出裁定表示，只要員警行為並沒有違法或違憲之虞，就受到「有限豁免權」保障。

聯邦高院15日對同志團體的里程碑的有利裁決，令同志維權人士都感到驚異。圖為去年在高院示威爭取權益的同志維權團體。(美聯社)
聯邦高院15日對同志團體的里程碑的有利裁決，令同志維權人士都感到驚異。圖為去年在高院示威爭取權益的同志維權團體。(美聯社)

移民 川普 警察

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