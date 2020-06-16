保障LGBT免受職場歧視 川普提名大法官主筆理由書

美國聯邦最高法院15日裁決，雇主以身為同志或跨性別者為由開除員工違反聯邦民權法案，讓長期為此奮鬥的LGBT平權運動贏得一場意外大勝。

美國目前估計約有超過800萬LGBT工作者，平權運動一開始以為爭取反職場歧視比較容易，但2015年同婚合法化後，過半數州仍允許雇主以身為同志、雙性戀和跨性別人士為由開除員工。

根據1964年民權法案第七章，雇主不得以種族、膚色、宗教、性別或出生地為由，對員工進行差別待遇，川普政府與代表雇主的律師就主張，法案起草者當初並沒有打算將適用範圍進一步延伸到性向與性別認同。

不過，川普總統提名的第一位大法官戈蘇奇（Neil M. Gorsuch）在理由書寫道，「雇主以身為同性或跨性別開除一個人時，係以該員在不同性別不會受到質疑的特徵或行為為由。性別在此一決定扮演不可或缺又無從隱藏的角色」，「以身為同性或跨性別歧視一個人時，不以性別為由歧視該員是不可能的。」

這樁訴訟案名是「博斯托克訴喬治亞州克萊頓郡」（Bostock v. Clayton County, Georgia），戈蘇奇的理由書獲得首席大法官羅伯茲與4位偏自由派的大法官聯名，保守派的托馬斯、阿利托與卡瓦諾持則持不同意見。

戈蘇奇是一位保守派大法官，常常投票支持川普政府，但他釋憲一向採用文本主義（Textualism），認為解釋法條應限縮於條文文字本身，本身有同志好友、也曾聘用出櫃書記官。雖然當初強力遊說、力保戈蘇奇進入聯邦最高法院的保守派對他大加撻伐，但戈蘇奇的許多故交認為，他在本案的立場並不算讓人十分驚訝。