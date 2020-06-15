每周1.7萬元失業福利下月底停發 美政府擬以就業獎金取代

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)14日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，聯邦政府為新冠病毒疫情期間失業勞工提供的每周600元（美元，約新台幣1萬7）額外失業福利，到今年7月底到期就不再延續。他說：「我們等於是發錢給民眾，讓他們不上班。金額比他們的工資還高。」

庫德洛說，每周多拿600元失業福利的作法，在疫情發生的前兩個月或許有幫助，也就是疫情最嚴重的時刻，全美各地幾乎處於全面封閉的狀態，但這項措施今年7月就會如期結束。

他進一步表示，幾乎各行各業都認同，這筆每周600元的額外失業福利，變成一種抑制因素，讓民眾失去工作動力。他說，川普政府正在尋找改革方案，為民眾重返職場提供誘因，但計畫規模將不會像疫情紓困方案一樣龐大。

他舉例說：「例如提供金額較少的支票，對於回去就業提供某些獎金。」

庫德洛說：「我們還會推出其他配套措施，包括紓困回饋金(tax rebates)，還有我覺得成效甚佳的「薪資保護貸款計畫」(Payroll Protection Program，簡稱PPP)。」

他說，由於經濟重啟，商店紛紛開門營業，失業率開始降低，因此不再需要額外失業福利。他指出：「我認為我們正在一步步向前進。我們已經重新開放，經濟慢慢恢復，隨之而來的是工作機會也回來了。我們不希望這個發展受到干擾。」

對於CNN新聞節目主持人塔柏(Jack Tapper)詢問，很多美國人其實希望回去上班，可是卻發現流失的就業機會已經不復存在，庫德洛則說：「我覺得這個論述合情合理。我個人是同意的。我覺得大家都想回去上班，我也覺得大家都樂見經濟重啟，大家都迫不及待想要出門走走。」

庫德洛說：「然而，某種角度來看，誘因還是很重要的。我們從不同企業以及各個產業所聽到的意見反應，都說額外失業津貼造成了某種程度的影響。」