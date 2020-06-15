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沉沒近50年 甘迺迪二戰指揮PT-59掃雷艇在紐約河底挖出

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統甘迺迪。（美聯社）
美國前總統甘迺迪。（美聯社）

美國福斯新聞網報導，美國前總統甘迺迪在二次大戰指揮的「PT-59」掃雷艇於紐約哈林河被挖出。該艇在戰後被售出作為釣客出租船，並於1970年代中期被廢棄沉沒河底後，因大都會運輸署（MTA）在當地進行防波堤工程被挖出。

甘迺迪在1943年8月2日指揮PT-109掃雷艇，參與攔截日本船隊的夜襲任務，卻和日本驅逐艦相撞，並於索羅門群島沉沒。甘迺迪和倖存的11人抓住殘骸，漂流到一處小島。之後他又和另一位軍官游到另一座小島求救，才被紐西蘭步兵團救回。

甘迺迪因展現決心和勇氣救了倖存人員，獲頒海軍及陸戰隊勳章。這是美國海軍部授予海軍和海軍陸戰隊非戰鬥最高榮譽。甘迺迪於1943年10月至1944年11月被任命為「PT-59」掃雷艇艇長，在太平洋舒瓦瑟爾島成功救走被日軍重重包圍的美國海陸士兵。

PT-59在戰後被售出，作為釣客出租船，並於1970年代中期廢棄沉沒紐約哈林河。紐約時報指出，由於MTA正進行防止曼哈頓火車站淹水的防波堤工程，在水下找到PT-59的殘骸。至於PT-109掃雷艇則在2002年5月被一支探險隊在索羅門群島附近海域找到疑似殘骸，和甘迺迪敘述的位置相符。

甘迺迪 海軍 紐約時報

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