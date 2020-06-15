快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普：NFL和國家足球隊若唱國歌時下跪 就不再看了！

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合14日電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

川普總統及其盟友日前上推特密集發文，猛批國家足球隊及美式足球聯盟（NFL）於賽前演奏國歌時單膝下跪的行為，川普表示再這樣他就不看了。奏國歌時單膝下跪抗議警察暴力自2016年賽季開始，今年因非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓喉而死，恐愈演愈烈。

「今日美國報」（US Today）報導，川普13日上推特，先是推發一則新聞，內容報導美國足球隊最近取消規定，不再要求國足球員奏國歌時肅立，共和黨籍聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz，佛州）對此的看法。

川普密集推文及轉推，暗示國足或NFL賽事奏國歌時，若是出現單膝跪地行為，「我就不再看了！」

川普接下來推發一則報導，內容引述另位聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan，俄亥俄州）有類似感想。川普置評說，「看來NFL也走那個方向了，只是休想我會觀看！」

蓋茨推文寫道，寧可國家不設足球隊，也不想有支奏國歌時不肅立的國足；假如升國旗時不肯站著，就不配掛國家隊名稱比賽。

2016年賽季，NFL舊金山49人隊四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）在奏國歌時單膝下跪，抗議警察暴力及其他種族、社會不公，有些NFL球員效尤，川普當時起便批評這種行為。他在2017年一項集會上更發表蔑視言論，大罵NFL球員奏國歌時單膝跪地，結果那個賽季跪地現象流傳得更廣。

自此以後，某些球員一直做單膝跪地，或以其他形式來示威，但奏國歌時抗議行為，因佛洛伊德之死引爆全國抗議，今年賽季只怕更廣為發生。

NFL高級專員古德爾（Roger Goodell）日前發訊息給聯盟球員，似乎向選擇奏國歌時有所抗議的球員致上祝福，引發川普的質疑；川普堅稱奏國歌時單膝跪地是藐視國旗及國家。

國歌 川普 足球

延伸閱讀

普亭嗆川普 俄國抗疫做得比美國好

以國開發侵佔領土 從川普高地先動工

74歲川普健康拉警報？ 西點畢典腳步蹣跚、念錯人名、無力拿杯

川普將重啟大型造勢活動 專家急呼參加要戴口罩

相關新聞

沉沒近50年 甘迺迪二戰指揮PT-59掃雷艇在紐約河底挖出

美國福斯新聞網報導，美國前總統甘迺迪在二次大戰指揮的「PT-59」掃雷艇於紐約哈林河被挖出。該艇在戰後被售出作為釣客出租...

川普：NFL和國家足球隊若唱國歌時下跪 就不再看了！

川普總統及其盟友日前上推特密集發文，猛批國家足球隊及美式足球聯盟(NFL)於賽前演奏國歌時單膝下跪的行為，川普表示再這樣他就不看了。奏國歌時單膝下跪抗議警察暴力自2016年賽季開始，今年因非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓喉而死，恐愈演愈烈。

每周1.7萬元失業福利下月底停發 美政府擬以就業獎金取代

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)14日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，聯邦政府為新冠病毒疫情期間失業勞工提供的每周600元額外失業福利，到今年7月底到期就不再延續。他說：「我們等於是發錢給民眾，讓他們不上班。金額比他們的工資還高。」

佛洛伊德命案後 民主黨候選人拜登支持度攀升

隨著大選之日逐漸靠近，一些地方民調顯示，受到非裔男子佛洛伊德(George Floyd)事件的影響，民主黨的地方候選人民調上升，間接指向民主黨準總統提名人拜登(Joe Biden)逐漸獲得地方上的支持。

美分析1500萬隻手機數據 發現民眾「社交距離變短了」

美國民眾為應對新冠疫情，自3月底開始被要求保持社交距離，但根據國家廣播公司新聞(NBC News)分析，紐約數據公司Cuebiq提供的手機位置數據分析，全國逾450郡的民眾現已開始增加群聚人數與頻率，縮短社交距離；衛生官員已警告須對第二波新冠肺炎疫情可能到來保持高度警惕。

公衛專家：美染疫人口未達七成 新冠病毒恐續擴散

傳染病專家14日說，全美新冠病毒疫情短期內不會消退，專家並表示他們無法確定各州商家復工及抗議與川普總統將舉辦的競選造勢活動，對於病毒的傳播會有何影響。

美國想恢復「真正常態」 佛奇估：至少需1年

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)14日表示，美國要到明年才能擺脫新冠疫情，回到「真正的常態」。

以國開發侵佔領土 從川普高地先動工

以色列宣布著手開發爭議領土，從戈蘭高地中的川普高地開始！以色列總理納坦雅胡近日宣布，將正式開發之前佔領的川普高地，預計建立1個300人的社區。川普高地在以色列侵佔的戈蘭高地中，聯合國曾在當地設立緩衝區，但川普2019年正式承認戈蘭屬於以國，引發周圍中東國家不滿。

影／亞特蘭大非裔男拒捕遭警槍擊 監視畫面還原現場

美國亞特蘭大市一名非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）12日因警方執法不當致死，不到24小時，就在13日宣布亞特蘭大警察局長希爾茲（Erika Shields）辭職，而開槍的員警也已遭革職。

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美國總統川普13日出席西點軍校畢業典禮致詞，致詞完被拍到走下斜坡的時候步伐不穩、走一步停一下。川普當晚在推特反駁，是因為...

庫德洛：美下半年經濟成長20% 年底前失業率降10%以下

彭博資訊報導，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國經濟正從新冠疫情封鎖措施所導致的「自然行為」中復甦，他並不認同聯準會主席鮑...

西點軍校畢典 川普致詞籲團結

位於紐約州的美國陸軍西點軍校十三日舉行畢業典禮，美國總統川普總統出席致詞，感謝應屆畢業生響應國家召喚，呼籲大家團結，不要...

熱門新聞

為何北韓金與正近日對南韓愈來愈強硬？專家：另有所圖

今天開盤前 五件國際事不可不知

慘！非裔占多數的亞特蘭大 非裔仍遭白人警槍殺

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美再爆白人警殺非裔男 警局長辭職

是你嗎？價值566萬黃金遺落瑞士火車上 失主仍未尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。