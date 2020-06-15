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川普：NFL和國家足球隊若唱國歌時下跪 就不再看了！
川普總統及其盟友日前上推特密集發文，猛批國家足球隊及美式足球聯盟（NFL）於賽前演奏國歌時單膝下跪的行為，川普表示再這樣他就不看了。奏國歌時單膝下跪抗議警察暴力自2016年賽季開始，今年因非裔男子佛洛伊德遭警方膝蓋壓喉而死，恐愈演愈烈。
「今日美國報」（US Today）報導，川普13日上推特，先是推發一則新聞，內容報導美國足球隊最近取消規定，不再要求國足球員奏國歌時肅立，共和黨籍聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz，佛州）對此的看法。
川普密集推文及轉推，暗示國足或NFL賽事奏國歌時，若是出現單膝跪地行為，「我就不再看了！」
川普接下來推發一則報導，內容引述另位聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan，俄亥俄州）有類似感想。川普置評說，「看來NFL也走那個方向了，只是休想我會觀看！」
蓋茨推文寫道，寧可國家不設足球隊，也不想有支奏國歌時不肅立的國足；假如升國旗時不肯站著，就不配掛國家隊名稱比賽。
2016年賽季，NFL舊金山49人隊四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）在奏國歌時單膝下跪，抗議警察暴力及其他種族、社會不公，有些NFL球員效尤，川普當時起便批評這種行為。他在2017年一項集會上更發表蔑視言論，大罵NFL球員奏國歌時單膝跪地，結果那個賽季跪地現象流傳得更廣。
自此以後，某些球員一直做單膝跪地，或以其他形式來示威，但奏國歌時抗議行為，因佛洛伊德之死引爆全國抗議，今年賽季只怕更廣為發生。
NFL高級專員古德爾（Roger Goodell）日前發訊息給聯盟球員，似乎向選擇奏國歌時有所抗議的球員致上祝福，引發川普的質疑；川普堅稱奏國歌時單膝跪地是藐視國旗及國家。
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