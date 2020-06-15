佛洛伊德命案後 民主黨候選人拜登支持度攀升

隨著大選之日逐漸靠近，一些地方民調顯示，受到非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件的影響，民主黨的地方候選人民調上升，間接指向民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）逐漸獲得地方上的支持。

CNN政治評論員恩騰（Harry Enten）透過各州手機民調的數據分析，以示威抗議發生的時間點做為開端，再和2016年大選時，各州對總統和參議員的民調進行比較。

這項分析的結果顯示，就總統和聯邦參議員的民調在不同群體之間，與2016年的總統候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）相比，今年民主黨候選人的支持度平均成長10個百分點。

更重要的是，今年選戰最關鍵的地區，包括亞利桑納州和威斯康辛州，也呈現同樣的結果；非關鍵和次要的選區如俄亥俄州和德州，在民調上也是一樣的表現。

專家分析，這些民調執行的地區在人口分布上呈現巨大的差異，顯示川普總統在各方面的支持度都逐漸衰退。

上個月，有另一項民調以類似的手法分析，拜登在地方上的平均支持度，比2016年的柯林頓多出五至六個百分點。

恩騰分析，若今年川普要再度靠選舉人團制的優勢來連任，已經相對不可靠。整體來說，支持拜登的族群分布在地方上不只超越2016年的柯林頓，也更甚川普。

此外，雖然目前取得參議員候選人的民調數據有限，但恩騰認為，共和黨候選人仍無法擺脫川普的負面影響。若川普的施政滿意度持續低於40%，今年共和黨很可能失去參議院的掌控權。

恩騰以愛阿華州舉例，一直到5月初佛洛伊德事件還未爆發時，共和黨現任的參議員瓊妮‧恩斯特（Joni Ernst）爭取連任的贏面仍相當大；但根據13日公布的一項民調卻顯示，該州的民主黨候選人泰瑞莎‧葛林分（Theresa Greenfield）以46%的支持度，超過恩斯特三個百分點。