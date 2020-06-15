美分析1500萬隻手機數據 發現民眾「社交距離變短了」

美國民眾為應對新冠疫情，自3月底開始被要求保持社交距離，但根據國家廣播公司新聞(NBC News)分析，紐約數據公司Cuebiq提供的手機位置數據分析，全國逾450郡的民眾現已開始增加群聚人數與頻率，縮短社交距離；衛生官員已警告須對第二波新冠肺炎疫情可能到來保持高度警惕。

部分地區群聚達疫情前程度

Cuebiq在5月1日至6月2日間，分析逾1500萬隻手機位置數據，觀察民眾多常與他人待在一起，以及出家門後是否與他人維持50吋以上距離；數據顯示，全國接觸率雖仍較低，卻有逐漸上升的趨勢，部分地區甚至接近或回到疫情前的程度。

這些數據反映民眾與他人接觸的頻率，顯示民眾改變行為以放慢疫情的程度，以及這些行為又再度消失。

多數人在3月初開始減少與他人的相聚次數；根據Cuebiq數據，洛杉磯民眾與他人的接觸次數在3月13日首次大減，當天川普總統宣布全國因新冠肺炎進入緊急狀態，加州在川普總統宣布的六天前就成為全國第一個發布居家避疫令的州。

到3月26日，科羅拉多州和肯他塔基州也發布居家避疫令，這天民眾社交距離達到高峰；Cuebiq指出，此時民眾與他人接觸的次數僅約2月的四分之一。

德州大學教授生物學與統計學教授羅倫．安塞爾．梅爾斯(Lauren Ancel Meyers)領導新冠肺炎死亡模型的研究部門，她表示若3月未採取防疫措施，美國許多城市的疫情會更慘烈。

一份6月公布的研究指出，保持社交距離是避免疫情傳播的最有效辦法。

根據蘋果地圖(Apple Maps)5月數據，部分城市的民眾最近又開始開車或外出；Cuebiq數據則指出，民眾不僅外出，也更常與彼此接觸，洛杉磯、紐約曼哈頓、佛州阿密戴德郡(Miami-Dade)民眾與他人的接觸頻率更高於全國其他地方。

而在佛州灣郡(Bay County)與阿拉巴馬州鮑德溫郡(Baldwin County)這兩個有海灘的郡，5月初復工以來的接觸率更超過2月。

不過群聚增加不代表新增病例就會增加；梅爾斯表示，許多人仍會戴口罩並更常洗手，這些行為可降低病毒傳播。