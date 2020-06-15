以國開發侵佔領土 從川普高地先動工

以色列宣布著手開發爭議領土，從戈蘭高地中的川普高地開始！以色列總理納坦雅胡近日宣布，將正式開發之前佔領的川普高地，預計建立1個300人的社區。川普高地在以色列侵佔的戈蘭高地中，聯合國曾在當地設立緩衝區，但川普2019年正式承認戈蘭屬於以國，引發周圍中東國家不滿。

根據《半島電視台》報導，以國歷經1年多的3次選舉，終於在合作防疫的前提下，原本的執政黨聯合黨與反對黨藍白聯盟組成大聯合內閣，仍由身陷貪汙、濫權醜聞、親美的納坦雅胡繼續領導。屯墾地部長特齊皮近日便宣布，從川普高地做為開發戈蘭高地的首站。

第一波開發預計將建造300人左右的社區。以色列自1981年中東戰爭中，從敘利亞手中取得戈蘭高地，過去雖然在前總理拉賓主導與聯合國、中東和談下，從戈蘭高地撤軍，不過2019年在以國選舉前2周，川普突然宣布承認以國擁有戈蘭高地，納坦雅胡為了感謝川普，將其中一塊小土地命名為「川普高地」。

以國開發牽動世界

根據《TRT World》報導，但後來因為選舉遲遲無法產生政府，加上疫情影響，所以以國在川普承認他們對戈蘭高地的主權後，拖到現在才開始進行開發。以國議會5月也通過了川普中東和平計畫的投資預算，將開發之前從巴勒斯坦侵佔的約旦河西岸地區，引發巴國不滿，民眾也上街抗議。

《新阿拉伯人》分析，歐盟雖然反對以國的屯墾計畫，卻也是以色列最大的貿易夥伴，如果反對拓墾會讓美國不開心，但如果贊成又會讓中國、俄國與周邊中東國家不滿，因此歐盟的表態、是否會出現制裁，外界都很關注。

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