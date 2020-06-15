快訊

兩韓關係緊張！金與正威脅採軍事行動 文在寅首回應

美方封殺令顯現！前員工爆料：傳華為7月將裁員50%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以國開發侵佔領土 從川普高地先動工

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以國擺脫選舉與疫情困擾後，開始要布局之前在周圍侵佔的屯墾區。（Photo from Pikist）
以國擺脫選舉與疫情困擾後，開始要布局之前在周圍侵佔的屯墾區。（Photo from Pikist）

以色列宣布著手開發爭議領土，從戈蘭高地中的川普高地開始！以色列總理納坦雅胡近日宣布，將正式開發之前佔領的川普高地，預計建立1個300人的社區。川普高地在以色列侵佔的戈蘭高地中，聯合國曾在當地設立緩衝區，但川普2019年正式承認戈蘭屬於以國，引發周圍中東國家不滿。

根據《半島電視台》報導，以國歷經1年多的3次選舉，終於在合作防疫的前提下，原本的執政黨聯合黨與反對黨藍白聯盟組成大聯合內閣，仍由身陷貪汙、濫權醜聞、親美的納坦雅胡繼續領導。屯墾地部長特齊皮近日便宣布，從川普高地做為開發戈蘭高地的首站。

第一波開發預計將建造300人左右的社區。以色列自1981年中東戰爭中，從敘利亞手中取得戈蘭高地，過去雖然在前總理拉賓主導與聯合國、中東和談下，從戈蘭高地撤軍，不過2019年在以國選舉前2周，川普突然宣布承認以國擁有戈蘭高地，納坦雅胡為了感謝川普，將其中一塊小土地命名為「川普高地」。

以國開發牽動世界

根據《TRT World》報導，但後來因為選舉遲遲無法產生政府，加上疫情影響，所以以國在川普承認他們對戈蘭高地的主權後，拖到現在才開始進行開發。以國議會5月也通過了川普中東和平計畫的投資預算，將開發之前從巴勒斯坦侵佔的約旦河西岸地區，引發巴國不滿，民眾也上街抗議。

《新阿拉伯人》分析，歐盟雖然反對以國的屯墾計畫，卻也是以色列最大的貿易夥伴，如果反對拓墾會讓美國不開心，但如果贊成又會讓中國、俄國與周邊中東國家不滿，因此歐盟的表態、是否會出現制裁，外界都很關注。

【更多精采內容，詳見

高地 川普 中東 以色列 歐盟 聯合國

延伸閱讀

川普將重啟大型造勢活動 專家急呼參加要戴口罩

兩岸開戰美國必救台灣？川普一句話戳破獨派幻想

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

西點軍校畢典 川普致詞籲團結

相關新聞

影／亞特蘭大非裔男拒捕遭警槍擊 監視畫面還原現場

美國亞特蘭大市一名非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）12日因警方執法不當致死，不到24小時，就在13日宣布亞特蘭大警察局長希爾茲（Erika Shields）辭職，而開槍的員警也已遭革職。

美分析1500萬隻手機數據 發現民眾「社交距離變短了」

美國民眾為應對新冠疫情，自3月底開始被要求保持社交距離，但根據國家廣播公司新聞(NBC News)分析，紐約數據公司Cuebiq提供的手機位置數據分析，全國逾450郡的民眾現已開始增加群聚人數與頻率，縮短社交距離；衛生官員已警告須對第二波新冠肺炎疫情可能到來保持高度警惕。

公衛專家：美染疫人口未達七成 新冠病毒恐續擴散

傳染病專家14日說，全美新冠病毒疫情短期內不會消退，專家並表示他們無法確定各州商家復工及抗議與川普總統將舉辦的競選造勢活動，對於病毒的傳播會有何影響。

美國想恢復「真正常態」 佛奇估：至少需1年

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)14日表示，美國要到明年才能擺脫新冠疫情，回到「真正的常態」。

以國開發侵佔領土 從川普高地先動工

以色列宣布著手開發爭議領土，從戈蘭高地中的川普高地開始！以色列總理納坦雅胡近日宣布，將正式開發之前佔領的川普高地，預計建立1個300人的社區。川普高地在以色列侵佔的戈蘭高地中，聯合國曾在當地設立緩衝區，但川普2019年正式承認戈蘭屬於以國，引發周圍中東國家不滿。

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美國總統川普13日出席西點軍校畢業典禮致詞，致詞完被拍到走下斜坡的時候步伐不穩、走一步停一下。川普當晚在推特反駁，是因為...

庫德洛：美下半年經濟成長20% 年底前失業率降10%以下

彭博資訊報導，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國經濟正從新冠疫情封鎖措施所導致的「自然行為」中復甦，他並不認同聯準會主席鮑...

西點軍校畢典 川普致詞籲團結

位於紐約州的美國陸軍西點軍校十三日舉行畢業典禮，美國總統川普總統出席致詞，感謝應屆畢業生響應國家召喚，呼籲大家團結，不要...

慘！非裔占多數的亞特蘭大 非裔仍遭白人警槍殺

美國喬治亞州最大城亞特蘭大市長凱莎．巴頓斯在非裔男子布魯克斯遭白人警察擊斃後不到24小時，就在13日宣布亞特蘭大警察局長...

打破西點軍校218年規定 錫克教的她「長髮及膝」畢業了

美國總統13日前往西點軍校對畢業生發表演說，坐在台下的其中一人很特別，她打破校方218年來的一項慣例且順利畢業。什麼慣例？跟留頭髮有關。

打鐵趁熱！民主黨想拆除國會大廈11座邦聯雕像

在全國示威訴求種族不公並呼籲拆除各地內戰時期邦聯領袖雕像之際，眾院民主黨「打鐵趁熱」，計畫移除國會山莊的11座內戰前後邦聯領袖雕像。

戴口罩有效防止新冠傳播？ 越來越多研究贊同

新冠肺炎疫情肆虐四個多月來，口罩被視為公共責任的關鍵，抑或政府過度干預和軟弱的象徵；而今，多項研究證實，戴口罩有效遏止新冠病毒傳播。

熱門新聞

為何北韓金與正近日對南韓愈來愈強硬？專家：另有所圖

金與正被捧為「黨中央」 可能已是接班人

今天開盤前 五件國際事不可不知

台灣捐物資 中國跳腳斥責索羅門群島馬萊塔省

慘！非裔占多數的亞特蘭大 非裔仍遭白人警槍殺

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。