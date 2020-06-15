公衛專家：美染疫人口未達七成 新冠病毒恐續擴散

傳染病專家14日說，全美新冠病毒疫情短期內不會消退，專家並表示他們無法確定各州商家復工及抗議與川普總統將舉辦的競選造勢活動，對於病毒的傳播會有何影響。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏(Michael Osterholm)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上說，直到約60%至70%人口感染前，「病毒不會停止擴散」。

「紐約時報」報導，部分專家估計，在沒有疫苗的情況下，約70%人口將需要被感染，達到群體免疫，才能阻止病毒傳播。

根據統計，目前全美確診個案逾200萬例，不到總人口的1%。

歐斯特宏也說，最近的資料顯示，感染率在八個州已經平穩，在22個州有所增加，其餘的州則有所下降。

而專家說，個案增加不單純是因為檢測變得更為普及，並指出有好幾個州都出現新冠肺炎住院患者增加的狀況。

波士頓大學(Boston University)醫學院特殊病原體小組醫療主任納希德·巴德里亞(Nahid Bhadelia)在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上說：「目前醫院面臨不堪重負的風險，而這對我來說顯示那些州已經落後。」

聯邦疾病防治中心(CDC)最近說，到7月4日，全美由新冠病毒導致的死亡人數可能將從目前的約11萬6000人，增加到12萬4000至14萬人。

巴德里亞說，南部與西部的部分州的確診個案增加，表示「這些州太早開放了」。

歐斯特宏也說，目前沒有廣泛跡象顯示，針對警察殺害非裔國人與種族不公的抗議，導致了確診個案的增加；他和許多專家也指出，抗爭都在戶外舉行，而且許多參與者也都有戴口罩，而這些因素可望限制病毒傳播。

歐斯特宏表示：「另一方面，吶喊、尖叫、暴露在催淚瓦斯或煙霧下並導致咳嗽，以及被捕後被關進牢房一個晚上，這些才是可能導致個案增加的原因。」

專家也說，川普總統預訂本周末在奧克拉荷馬州舉辦的造勢活動，傳播病毒的風險更高，因為造勢通常在大型室內場地進行，也不會要求參與者戴口罩。