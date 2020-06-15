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美國想恢復「真正常態」 佛奇估：至少需1年

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合14日電
首席傳染病專家佛奇認為，美國到明年才可能回到「真正常態」。圖為紐約部分解封後，人們在曼哈頓街頭逛街。 路透
首席傳染病專家佛奇認為，美國到明年才可能回到「真正常態」。圖為紐約部分解封後，人們在曼哈頓街頭逛街。 路透

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)14日表示，美國要到明年才能擺脫新冠疫情，回到「真正的常態」。

目前為白宮抗疫因應小組重要成員的佛奇，向英國「每日電訊報」(The Daily Telegraph)透露：「我希望大概一年的時間，能讓我們恢復到一定程度、而且真正的常態，但我不會說是今年的秋天或冬天。」

此外，佛奇也提醒，國家在恢復到正常狀態前，仍有可能再經歷幾次的循環，佛奇說：「過去我們在疫情最嚴重的幾個大城市，如紐約、芝加哥、底特律和紐奧良，成功地將病毒抑制下來；但我們在一些地方也看到，當經濟重啟後，人們回歸正常生活時，出現的一些跡象顯示，未來感染的情勢可能會比過去更嚴重。」

若地方政府沒有適當的抗疫措施，疫情很可能全面性再度爆發，佛奇強調：「真正的問題是，地方政府有沒有能力提供適當和有效的隔離措施，以及追蹤每個病患的接觸歷史？我擔心這些事正在發生，我希望疫情對各州的傷害會逐漸鈍化，但可能還需要幾個周期。」

訪談中佛奇也提到，目前關於非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害的抗議事件愈演愈烈，民眾的抗議行動持續進行，卻也可能導致大規模的群聚感染，造成防疫缺口。

根據「華盛頓郵報」的報導，已有21州出現每日確診人數回升的趨勢，最嚴重的地區包括阿拉巴馬州、俄勒岡州以及南卡羅來納州。

儘管如此，疫苗研發仍在持續進行，而佛奇也以此對疫情保持樂觀的態度，他說：「一切會結束的，不論有多麼令人挫敗，壓力有多麼大，一切都會結束。我已能看見一絲曙光，我們和地球村上的每個國家將會一起度過難關。」

疫情 華盛頓郵報 警察

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