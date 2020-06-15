快訊

為何北韓金與正近日對南韓愈來愈強硬？專家：另有所圖

日本「貓島」毒殺案：從愛貓熱到尊重生命的人貓共存社會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國總統川普被拍到走路步伐不穩。圖／取自推特(@atrupar)
美國總統川普被拍到走路步伐不穩。圖／取自推特(@atrupar)

美國總統川普13日出席西點軍校畢業典禮致詞，致詞完被拍到走下斜坡的時候步伐不穩、走一步停一下。川普當晚在推特反駁，是因為坡道「非常滑」。

74歲的川普推文表示，「我在西點軍校致詞完走下的坡道非常長、非常陡，也沒有扶手，最重要的是它非常滑。我最不可能做的事，就是『跌倒』讓假新聞媒體可以報導」。

然而，川普的解釋讓人難以置信。川普辯稱坡道「非常滑」，但是紐約州13日的天氣相當晴朗，畢業典禮的草皮也是乾的，說法完全與當天天氣相悖。

川普步伐不穩的影片在社群媒體上被廣泛討論，外界質疑川普的健康狀況，許多批評家甚至標籤#TrumpIsNotWell嘲諷川普健康狀況。

來源：取自YouTube(@Bloomberg Politics)

川普 西點軍校

延伸閱讀

西點軍校畢典 川普致詞籲團結

對紐時幸災樂禍 柯頓有川普本領

解放日造勢遇非洲裔反彈 川普延期一天

西點軍校畢業生被叫回學校隔離兩周！只為迎接川普致詞

相關新聞

西點軍校畢典 川普致詞籲團結

位於紐約州的美國陸軍西點軍校十三日舉行畢業典禮，美國總統川普總統出席致詞，感謝應屆畢業生響應國家召喚，呼籲大家團結，不要...

庫德洛：美下半年經濟成長20% 年底前失業率降10%以下

彭博資訊報導，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國經濟正從新冠疫情封鎖措施所導致的「自然行為」中復甦，他並不認同聯準會主席鮑...

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美國總統川普13日出席西點軍校畢業典禮致詞，致詞完被拍到走下斜坡的時候步伐不穩、走一步停一下。川普當晚在推特反駁，是因為...

慘！非裔占多數的亞特蘭大 非裔仍遭白人警槍殺

美國喬治亞州最大城亞特蘭大市長凱莎．巴頓斯在非裔男子布魯克斯遭白人警察擊斃後不到24小時，就在13日宣布亞特蘭大警察局長...

打破西點軍校218年規定 錫克教的她「長髮及膝」畢業了

美國總統13日前往西點軍校對畢業生發表演說，坐在台下的其中一人很特別，她打破校方218年來的一項慣例且順利畢業。什麼慣例？跟留頭髮有關。

打鐵趁熱！民主黨想拆除國會大廈11座邦聯雕像

在全國示威訴求種族不公並呼籲拆除各地內戰時期邦聯領袖雕像之際，眾院民主黨「打鐵趁熱」，計畫移除國會山莊的11座內戰前後邦聯領袖雕像。

戴口罩有效防止新冠傳播？ 越來越多研究贊同

新冠肺炎疫情肆虐四個多月來，口罩被視為公共責任的關鍵，抑或政府過度干預和軟弱的象徵；而今，多項研究證實，戴口罩有效遏止新冠病毒傳播。

4%居民確診！佛州解封後 這個小鎮成疫情重災區

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計數據，佛州屬於疫情相對輕微的地區；然而，隨著該州在上個月開放經濟活動和擴大篩檢範圍後，各郊區包括伊莫卡利鎮的確診人數就不斷增加，疫情有逐漸嚴重的趨勢。

解封？示威潮？第2波疫情肇因 眾說紛紜

全美新冠肺炎確診個案增加的原因不只一個；部分情況是更多檢測揭露更多確診個案，也有部分情況是地方疫情嚴重到讓當州全境統計數字攀升；但專家認為，至少有部分原因是由於居家避疫令解除，學校與商家重啟運作，以及其他防止病毒擴散的相關限制鬆綁。

解封後感染激增4倍 亞利桑納州仍不下令戴口罩

亞利桑納州解封，恢復經濟活動後，近期新冠肺炎疫情升溫，住院和死亡人數都上升，成為增速最快的少數幾州；儘管如此，州長杜西(Doug Ducey)仍不下令在公共場合必須戴口罩。

對紐時幸災樂禍 柯頓有川普本領

明尼蘇達州黑人佛洛伊德死於警方壓頸，在全美各地引發示威甚至暴動，川普考慮援引1807年的暴亂法案、出動軍隊平亂。阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)投書紐約時報，大力鼓吹軍警聯手展現優勢武力壓制示威者。文章刊出後在紐時內部引起騷動，最後導致言論版主編班奈特請辭以示負責。

解放日造勢遇非洲裔反彈 川普延期一天

川普總統原本訂於19日在奧克拉荷馬州土耳沙市（Tulsa）舉辦美國新冠疫情爆發以來的首場競選造勢大會，但當天是美國「黑奴解放日」，土耳沙百年前更曾歷經美國史上最嚴重種族暴力事件，川普為此遭遇強烈反彈；

熱門新聞

亞特蘭大非裔男遭警槍殺引暴動！群眾火燒溫蒂漢堡店

年底有望拿到疫苗！阿斯利康與法德義荷簽約 提供4億劑

海怪出沒！南非泳客發現4公尺長「大王烏賊」 驚嚇電影怪物原型

金與正被捧為「黨中央」 可能已是接班人

為何北韓金與正近日對南韓愈來愈強硬？專家：另有所圖

西點軍校畢業生被叫回學校隔離兩周！只為迎接川普致詞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。