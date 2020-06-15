川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美國總統川普13日出席西點軍校畢業典禮致詞，致詞完被拍到走下斜坡的時候步伐不穩、走一步停一下。川普當晚在推特反駁，是因為坡道「非常滑」。

74歲的川普推文表示，「我在西點軍校致詞完走下的坡道非常長、非常陡，也沒有扶手，最重要的是它非常滑。我最不可能做的事，就是『跌倒』讓假新聞媒體可以報導」。

然而，川普的解釋讓人難以置信。川普辯稱坡道「非常滑」，但是紐約州13日的天氣相當晴朗，畢業典禮的草皮也是乾的，說法完全與當天天氣相悖。

川普步伐不穩的影片在社群媒體上被廣泛討論，外界質疑川普的健康狀況，許多批評家甚至標籤#TrumpIsNotWell嘲諷川普健康狀況。

來源：取自YouTube(@Bloomberg Politics)