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打鐵趁熱！民主黨想拆除國會大廈11座邦聯雕像

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合13日電
國會民主黨人利用反警示威浪潮，推動拆除國會大廈11座邦聯雕像。 法新社
國會民主黨人利用反警示威浪潮，推動拆除國會大廈11座邦聯雕像。 法新社

在全國示威訴求種族不公並呼籲拆除各地內戰時期邦聯領袖雕像之際，眾院民主黨「打鐵趁熱」，計畫移除國會山莊的11座內戰前後邦聯領袖雕像。

民主黨多年來推動移除邦聯領袖的雕像，上一次是在2017年的維吉尼亞州夏洛茲維爾市（Charlottesville）種族暴力之後；而今全國陷入非洲裔遭警察過度執法喪命掀起的抗議浪潮，加上民主黨掌控眾院，民主黨再次施壓共和黨移除鼓吹奴隸制度的邦聯領袖雕像。

眾院議長波洛西11日說：「天時、地利」；國會非洲裔連線（CBC）同日提案搬移邦聯領袖的雕像。

民主黨移除邦聯領袖雕像的提案肯定會與共和黨起衝突，共和黨向來支持邦聯領袖雕像代表的州政府，自行決定在華府園區展示的雕像。

參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）和眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）都表示，無意討論邦聯領袖雕像議題。

這些邦聯領袖雕像在華府園區不同角落展示，作為塑像館收藏的一部分，每一州「貢獻」兩座雕像，並可經州長和州議會同意後更換。

大多數雕像為邦聯領袖，且在20世紀初的吉姆‧克勞法（Jim Crow laws）訂定初期就已擺在華府，比民權運動還早數十年。

民主黨，尤其是非洲裔黨團表示，一個世紀過後，邦聯領袖雕像仍在，冒犯了他們。

南卡州聯邦眾議員克萊本（James Clyburn）就說：「這些雕像需要離開可敬之地。」

邦聯領袖雕像的爭議在明州警方以膝蓋壓制46歲非洲裔男子佛洛伊德（George Floyd）不治後，再度浮上檯面；少數地方政府回應史上最大規模示威的訴求，矢言拆除代表司法不公的邦聯領袖雕像；在許多地區，示威者等不及拆除雕像的行政程序，直接破壞雕像。

川普總統上周表示，不會更改以邦聯領袖命名的陸軍基地，這讓正準備推動相關立法的共和黨盟友和國會共和黨很尷尬。

多年來的邦聯領袖雕像適切性辯論顯示，部分州選擇移除放在華府的爭議雕像，但改放誰的雕像是耗時多年的過程，還得委託藝術家打造新雕像，並為舊雕像找新家。

佛州2018年通過移除邦聯將軍史密斯（Edmund Kirby Smith），改放民權領袖瑪莉‧麥克勞德‧貝修恩（Mary McLeod Bethune）雕像的法案；兩年多過去，史密斯仍聳立華府遊客中心。

共和黨 民主黨 華府

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