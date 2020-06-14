戴口罩有效防止新冠傳播？ 越來越多研究贊同

新冠肺炎疫情肆虐四個多月來，口罩被視為公共責任的關鍵。圖／世界日報提供

新冠肺炎疫情肆虐四個多月來，口罩被視為公共責任的關鍵，抑或政府過度干預和軟弱的象徵；而今，多項研究證實，戴口罩有效遏止新冠病毒傳播。

世界衛生組織（WHO)贊助、發表於期刊「刺胳針」（Lancet）的研究數據來自172項觀察性研究，指戴口罩大幅降低新冠肺炎感染風險。

加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）流行病與醫學教授舒利曼（Holger Schnemann）說：「（世衛）研究顯示，在許多方面，口罩在人群中高度自我保障的配備。」

爾灣加州大學（UC Irvine）公衛和疾病預防助理教授諾摩伊（Andrew Noymer）說，隨機、雙盲控制試驗的科學黃金標準不適用傳染病，研究人員轉而分析和審查各項研究。

刺胳針的數據來自許多小型研究，舒利曼強調，這些數據是觀察試驗而非隨機試驗；觀察研究沒有科學家設計的可控制變因，排除外在因素的影響。

舒利曼說，面罩搭配勤洗手和保持社交距離，顯然是最有效的抗疫方式；此研究審查的情境，多為醫療院所或確診者居住的社區。

多項研究沒有解決口罩衍生的防護性，如提醒人們不要用手碰臉，或作為病毒仍未消滅的警示等。

舒利曼說，配戴N95口罩，比起拋棄式的醫療用口罩或可重複使用的棉口罩較能大幅降低感染機率。

哥倫比亞大學（CU）環境科學教授薩曼（Jeffrey Shaman）說，「口罩是對抗新冠病毒多重傳播的重要方式」，強調台灣、南韓和越南等亞洲國家在疫情之初就勤戴口罩，「遏止病毒擴散並維持經濟運轉」。

威克森林大學（WFU）傳染病學教授比紹夫（Werner Ernst Bischoff）以研究病毒傳播聞名學界，他認為戴口罩是避免傳染的關鍵，這個簡單的動作就能有效預防病毒透過呼吸、說唱或大喊傳播。

劍橋大學研究員史圖特（Richard Stutt）刊於「皇家學會報告A」（Proceedings of the Royal Society A）期刊的結論顯示，若持續使用口罩，而非到症狀出現才開始戴口罩，能有效預防疫情再度爆發。

諾摩伊說，口罩可能只會減少飛沫量，無法完全阻止傳染，但可能避免傳染或減輕症狀，「我們不需要戴潛水面罩，雖然不是完全的屏障，仍有幫助。」