4%居民確診！佛州解封後 這個小鎮成疫情重災區

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，佛州屬於疫情相對輕微的地區；然而，隨著該州在上個月開放經濟活動和擴大篩檢範圍後，各郊區包括伊莫卡利鎮的確診人數就不斷增加，疫情有逐漸嚴重的趨勢。

佛羅里達州的伊莫卡利鎮（Immokalee）雖然是一處人煙稀少的鄉下，卻也是該州移民人口最多的社區之一，原本以為地廣人稀的特色正好可以作為居民防疫的最佳保護傘，最近卻傳出當地新冠肺炎的確診人數突然爆增，甚至造成醫療資源匱乏。

此外，位於佛州著名的大沼澤地（Everglades），居住人口數僅2萬5000人，確診案例卻多達1000人，確診率甚至迅速超越人口多出十倍的奧蘭多市；根據該州衛生單位的數據顯示，伊莫卡利鎮的確診人數同時超越邁阿密灘（Miami Beach）的900人和聖彼得堡（St. Petersburg）的800人。

據稱佛州目前的篩檢人數已經超過5000人，伊莫卡利鎮所屬的柯利爾郡（Collier County）中，受測者呈陽性結果的比率也是該州最高。

該州各地在3月開使進行大規模篩檢時，非營利組織「伊莫卡利工人聯盟」（Coalition of Immokalee Workers）就提出設置地方檢測站的要求，卻一直到5月初經濟活動重新開放的時後，伊莫卡利鎮才得以開始進行大規模篩檢。

非營利人道救援組織「無國界醫生」（Doctors Without Borders）在4月份送入一批新冠肺炎的醫療團隊，他們發現當地農夫有許多人仍使用公車代步，甚至開車也要45分鐘以上，才能抵達邁爾斯堡（Fort Myers）或那不勒斯市（Naples）的檢測站，交通非常不便。

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）也承認，農夫特地前往檢測站進行篩檢的機率確實較低；但他也表示，根據最初聯邦疾病管制中心(CDC)提出的防疫事項，僅建議應對年長者、有類似病症的人、以及農業社區的居民等進行檢測。