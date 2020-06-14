解封？示威潮？第2波疫情肇因 眾說紛紜

全美新冠肺炎確診個案增加的原因不只一個；部分情況是更多檢測揭露更多確診個案，也有部分情況是地方疫情嚴重到讓當州全境統計數字攀升；但專家認為，至少有部分原因是由於居家避疫令解除，學校與商家重啟運作，以及其他防止病毒擴散的相關限制鬆綁。

約翰霍普金斯大學（JHU）分析，截至13日上午，至少13個州過去七日內平均單日新增新冠肺炎確診個案出現至少10%的增幅；但也有至少24個州過去七日內平均單日新增個案減少逾10%。

此時全美新冠病毒檢測正在逐步擴大；根據「新冠病毒追蹤計畫」（COVID Tracking Project）彙整的資料，整體來說，全國每日新增檢測數量自4月中旬增至三倍。

而美聯社分析也顯示，全美近半數的州確診個案都有所增加，而這種令人擔憂的趨勢，可能隨著民眾復工或在夏天出門而加劇。

美聯社根據新冠病毒追蹤計畫的資料分析發現，截至8日，有21個州的七日平均人均新增確診個案數量，較前七日有所增加。

聯邦疾病防治中心（CDC）12日公布的預報估計，到了7月4日，全美新冠死亡個案可能增至13萬例。

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）多次強調，曾是全美新冠病毒疫情重災區的該州，現在傳染率達全國最低；截至13日，該州住院新冠患者有1734人，為3月20日以來最少。

而在亞利桑納州、德州、北卡羅來納州，疫情卻急遽惡化；阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）12日說，該州過去24小時內通報確診個案創下新高紀錄。

部分地區由於確診個案增加，決定延後重啟；俄勒岡州由於鬆綁限制後個案增加，州長凱特‧布朗（Kate Brown）決定將重啟計畫暫停七天。

馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）市長揚格（Bernard C. Young）12日宣布，由於當地確診個案自6月5日以來增加8%，該市將不會與該州其他地區共同進入重啟第二階段。

CDC官員尚未證實全國各地新冠病毒相關住院個案大增的情況，但CDC負責傳染病的副主任巴特勒（Jay Butler）12日說，他們將「密切觀察」。

也有人擔心，近期全美各地爭取種族正義的大規模抗爭，可能是導致病毒擴散的部分原因。

還有一部分原因是，川普總統日前說打算在亞利桑納州、佛羅里達州、奧克拉荷馬州與德州舉辦造勢活動，可望吸引數千人參加，而這些州都是美聯社分析發現個案增加的地區。