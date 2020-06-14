解封後感染激增4倍 亞利桑納州仍不下令戴口罩

亞利桑納州解封，恢復經濟活動後，近期新冠肺炎疫情升溫，住院和死亡人數都上升，成為增速最快的少數幾州；儘管如此，州長杜西（Doug Ducey）仍不下令在公共場合必須戴口罩。

美聯社統計發現，5月15日解封時，亞州平均每日確診不到400人；但兩周後到6月上旬，每日平均確診已超過1000人。雖然確診人數與檢測數量提升成正比，但是確診的比率也有上升趨勢。而且在5日，亞州出現第1000位死於新冠肺炎的病人，12日單日更有1600多人確診。

雖然疫情嚴重，但杜西仍不下令必須戴口罩，而同意他的人似乎不少；在購物商場、餐廳和酒吧，許多顧客就算未能保持社交距離，也沒戴上口罩。

鳳凰城的卡車司機法奧勒（Robert Fowler）除了工作要求外，也不願戴；他說：「我一點也不擔心，我們最終都會染病，不管怎樣就讓大家自己決定吧。」

亞州民眾大多支持共和黨，杜西的言行更與川普相似；雖然曾表示在無法保持社交距離的情況須戴口罩，但自己卻顯少戴過。他說：「還是會有人因某些原因不能戴口罩，像是氣喘或呼吸急促。」

杜西也表示，不擔心回溫的疫情會使醫院不堪負荷；但許多公衛專家和醫護人員發聲懇求民眾戴上口罩，防止醫療體系承受過大壓力。

不過也有民眾將州長的行為視為借鏡，更認為州長的立場和川普有關。在理髮店戴著口罩的顧客楊恩就說：「大部分民眾在商家內不戴口罩真的不合理；我戴口罩保護自己和其他人的安全。」

不過亞州並非所有地方都能隨意選擇，鳳凰城國際機場6月1日起規定所有旅客必須戴口罩；鳳凰城郡和馬瑞波卡（Maricopa）郡皆規定員工進公司必須戴；亞利桑納州立大學也要求所有師生和訪客，在室內和無法保持社交距離的場所，臉上至少要戴上遮蔽物。