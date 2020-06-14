快訊

漢光演習指揮台造價百萬 蓋5樓在鬆軟河床地令人心驚

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯? 當選人被拔6/18要重選

對紐時幸災樂禍 柯頓有川普本領

世界日報 / 編譯張佑生／綜合報導
準備接棒川普主義的參議員柯頓。 美聯社
準備接棒川普主義的參議員柯頓。 美聯社

明尼蘇達州黑人佛洛伊德死於警方壓頸，在全美各地引發示威甚至暴動，川普考慮援引1807年的暴亂法案、出動軍隊平亂。阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）投書紐約時報，大力鼓吹軍警聯手展現優勢武力壓制示威者。文章刊出後在紐時內部引起騷動，最後導致言論版主編班奈特請辭以示負責。

紐時內部的紛擾讓首度擔任參議員的柯頓得意洋洋，在受訪和推特的發文中，柯頓表明很享受投書的後續效應。他競選連任的金庫進帳約20萬元，由於沒有民主黨的挑戰者，他索性拿這筆款項，在俄亥俄與愛阿華等搖擺州登廣告，來修理民主黨的準總統候選人白登。

接受福斯新聞訪問時，柯頓甚至以毛澤東時期的文化大革命做比喻，形容紐時新聞部像是開批鬥大會，大人們必須俯首認錯，因為現在由小將（自由派暴民記者）當家。幸災樂禍之情，溢於言表。

參院多數黨領袖麥康諾的前幕僚長荷姆斯表示，柯頓的表現足以讓他躋身2024的共和黨總統提名人之列；「共和黨選民最欣賞川普的特質之一就是他有讓對手真實動機曝光的本事，柯頓有同樣的本領。」

柯頓不惜引發爭議，讓他對川普享有影響力；他長期給川普出主意，兩人對於移民和中國議題的措辭都很強硬，柯頓有時候還敦促川普採取更激烈的立場。

雖然援引暴亂法案不是國會兩黨的主流意見，卻可能很合共和黨基本盤的胃口。美國商會資深政治策略師李德表示：「柯頓最近和紐時的爭議強化了他在全美經濟和社會保守派維權人士心目中的地位。」華府智庫Niskanen中心政治研究主任卡巴賽維斯表示，「柯頓確實將自己設定為川普主義的接班人」。

柯頓經常和川普談話，影響力隨處可見。川普挑選凱利擔任幕僚長，就出自柯頓的建議。削減法定移民名額、新冠肺炎疫情初期，禁止曾造訪中國的遊客入境美國，都是柯頓的提議。柯頓曾被考慮出任國防部長，假如川普連任成功，他也不排除入閣。

川普 共和黨 移民

延伸閱讀

西點軍校畢業生被叫回學校隔離兩周！只為迎接川普致詞

造勢順延1天 川普稱鎖喉執法「一對一可用」

星期人物／投書亂紐時 川普主義接棒人柯頓

川普西點軍校畢典致詞不忘炫耀 自誇任內殲滅ISIS

相關新聞

西點軍校畢業生被叫回學校隔離兩周！只為迎接川普致詞

美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞，勉勵畢業生不忘校訓「責任、榮譽、國家」，並在未來成為戰場上殲滅恐怖分子和敵人的...

馬背上的黑騎士：美國黑人牛仔，被歷史遺忘的西部風雲

「黑牛仔曾是自由與驕傲的象徵，卻也是被刻意遺忘的歷史。」延燒全美國的反警暴示威，近日在加州和德州等地，出現了讓社會大眾印象極為深刻的抗爭景象——黑人騎乘高大的馬匹，現身在示威群眾之間。這些彷彿現代牛仔的黑人騎士，並未採取激烈的抗爭行動，而是率隊遊街呼喊口號，象徵非裔族群的團結與堅毅。其中來自加州的康普頓牛仔（Compton Cowboys）是最突出的團體，推廣在地黑人牛仔文化已行之有年。對比傳統的白人牛仔刻板印象，黑牛仔其實在奴隸解放之後，就已成為美國西部文化的要角，但長久以來的種族隔離和刻意抹去，讓黑人牛仔的歷史逐漸被世人所淡忘。

對紐時幸災樂禍 柯頓有川普本領

明尼蘇達州黑人佛洛伊德死於警方壓頸，在全美各地引發示威甚至暴動，川普考慮援引1807年的暴亂法案、出動軍隊平亂。阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)投書紐約時報，大力鼓吹軍警聯手展現優勢武力壓制示威者。文章刊出後在紐時內部引起騷動，最後導致言論版主編班奈特請辭以示負責。

解放日造勢遇非洲裔反彈 川普延期一天

川普總統原本訂於19日在奧克拉荷馬州土耳沙市（Tulsa）舉辦美國新冠疫情爆發以來的首場競選造勢大會，但當天是美國「黑奴解放日」，土耳沙百年前更曾歷經美國史上最嚴重種族暴力事件，川普為此遭遇強烈反彈；

誰是白登副手？ 華倫、賀錦麗領跑 萊斯異軍突起

民主黨準總統候選人白登競選團隊人士表示，目前白登遴選的副總統搭檔名單已進入第二輪，領跑的有華倫、賀錦麗兩位聯邦參議員、前國安顧問萊斯，另佛州國會眾議員戴明斯和亞特蘭大市長巴頓斯異軍突起，也在名單之中，而在明尼亞波利斯市所屬的郡擔任過檢察官的柯洛布查則告失勢。

造勢順延1天 川普稱鎖喉執法「一對一可用」

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美示威並出現警務改革呼聲。美國總統川普在十二日播出的福斯新聞中表示，警方使...

星期人物／投書亂紐時 川普主義接棒人柯頓

阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）長期給總統川普出主意，兩人對於移民和中國議題的措辭都很強硬，柯頓有...

川普西點軍校畢典致詞不忘炫耀 自誇任內殲滅ISIS

美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞，勉勵畢業生不忘校訓「責任、榮譽、國家」，並在未來成為戰場上殲滅恐怖分子和敵人的...

波頓：川普整個外交政策 都可構成彈劾

白宮前任國家安全顧問波頓(John Bolton)在新書「事發的房間：白宮回憶錄」中，重批國會眾院未能擴大彈劾川普總統；他在書中寫道...

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)訂6月23日發表的新書「事發的房間：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯)中，直指川普總統「唯一在乎的事情就是連任，哪怕這代表危及國家安全或削弱國家...

新書爆料！梅蘭妮亞挺潘斯當川普副手 關鍵原因曝光

華盛頓郵報記者瑪麗‧喬登在新書「她的交易藝術：梅蘭妮亞未公開的故事」(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)中指出...

染疫不能告我！川普造勢 要粉絲簽切結書

川普總統執意開放群眾活動，但19日在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的造勢活動，支持者若要報名索票，必須先同意萬一感染新冠肺炎，不得控告川普本人、川普競選團隊以及活動單位；前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓(Hillary Clinton)

熱門新聞

嫁進英國皇室4天就出問題！梅根被稱為「皇室大輸家」

日本26歲男星涉非禮7旬婆婆被捕 索吻不成改洗劫錢財

金與正再嗆南韓：下一步就是軍事行動

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

明星大猩猩遇害 兇手恐坐牢終身或罰款1.6億台幣

法國男子因「工作太無聊」怒告前東家 居然獲賠134萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。