對紐時幸災樂禍 柯頓有川普本領

明尼蘇達州黑人佛洛伊德死於警方壓頸，在全美各地引發示威甚至暴動，川普考慮援引1807年的暴亂法案、出動軍隊平亂。阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）投書紐約時報，大力鼓吹軍警聯手展現優勢武力壓制示威者。文章刊出後在紐時內部引起騷動，最後導致言論版主編班奈特請辭以示負責。

紐時內部的紛擾讓首度擔任參議員的柯頓得意洋洋，在受訪和推特的發文中，柯頓表明很享受投書的後續效應。他競選連任的金庫進帳約20萬元，由於沒有民主黨的挑戰者，他索性拿這筆款項，在俄亥俄與愛阿華等搖擺州登廣告，來修理民主黨的準總統候選人白登。

接受福斯新聞訪問時，柯頓甚至以毛澤東時期的文化大革命做比喻，形容紐時新聞部像是開批鬥大會，大人們必須俯首認錯，因為現在由小將（自由派暴民記者）當家。幸災樂禍之情，溢於言表。

參院多數黨領袖麥康諾的前幕僚長荷姆斯表示，柯頓的表現足以讓他躋身2024的共和黨總統提名人之列；「共和黨選民最欣賞川普的特質之一就是他有讓對手真實動機曝光的本事，柯頓有同樣的本領。」

柯頓不惜引發爭議，讓他對川普享有影響力；他長期給川普出主意，兩人對於移民和中國議題的措辭都很強硬，柯頓有時候還敦促川普採取更激烈的立場。

雖然援引暴亂法案不是國會兩黨的主流意見，卻可能很合共和黨基本盤的胃口。美國商會資深政治策略師李德表示：「柯頓最近和紐時的爭議強化了他在全美經濟和社會保守派維權人士心目中的地位。」華府智庫Niskanen中心政治研究主任卡巴賽維斯表示，「柯頓確實將自己設定為川普主義的接班人」。

柯頓經常和川普談話，影響力隨處可見。川普挑選凱利擔任幕僚長，就出自柯頓的建議。削減法定移民名額、新冠肺炎疫情初期，禁止曾造訪中國的遊客入境美國，都是柯頓的提議。柯頓曾被考慮出任國防部長，假如川普連任成功，他也不排除入閣。