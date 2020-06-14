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解放日造勢遇非洲裔反彈 川普延期一天

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
川普宣布19日土耳沙造勢集會延期一天，已30萬人登記。 法新社
川普宣布19日土耳沙造勢集會延期一天，已30萬人登記。 法新社

川普總統原本訂於19日在奧克拉荷馬州土耳沙市（Tulsa）舉辦美國新冠疫情爆發以來的首場競選造勢大會，但當天是美國「黑奴解放日」，土耳沙百年前更曾歷經美國史上最嚴重種族暴力事件，川普為此遭遇強烈反彈；12日深夜，川普推文宣布集會推遲一天至20日舉行，以回應「我的許多非洲裔美國友人和支持者」。這張活動已有30萬人登記報名。

川普寫道：「我們之前將『讓美國再次偉大』#MAGA集會訂在6月19日在奧州土耳沙舉行，這是大事。但不幸，這一天也是黑奴解放日（Juneteenth Holiday）。許多非裔美國人朋友和支持者都建議我們改期，以示對此假日的尊重及此重要時刻代表的一切。」

川普11日在福斯新聞節目受訪時只說，這日子不是刻意選的，他也不覺得有什麼好顧慮的。川普當時說：「就把它當作慶祝吧，我的集會是在慶祝。在政治史上，我想我可以說，沒有任何團體或任何人辦大會像我那樣。所以，我在那天辦大會，真的可以很正面來看待。」

在同一場訪問中，川普還自誇：「我認為我為黑人社區做的事比其他任何總統都多。」

川普選擇19日在土耳沙重新啟動競選造勢集會，引起了非裔領袖和民主黨人的嚴厲批評，他們說這發出錯誤訊息，尤其是全國各地才因明州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸而死後引發了大規模示威抗議活動。

奧克拉荷馬州州長州長史蒂特（Kevin Stitt）讚揚川普延後集會的決定。他聲明表示：「我很感激川普總統認識到6月19日的重要性，並基於尊重奧州人民和慶祝黑奴解放日的重要性，將競選活動改期。」

但奧州州眾議員、議會黑人小組成員阿賈伊·皮特曼（Ajay Pittman）說，川普只是因為強烈反對才改期，並不是「真的想尊重」這個假日。

共和黨籍的土耳沙市長拜納姆（G.T. Bynum）11日則在推文中預告：「我們土耳沙保護自由和平的思想交流，過去兩周的抗議我們這麼做了，下周總統造訪土耳沙時也會如此。」

川普 警察

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