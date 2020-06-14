誰是白登副手？ 華倫、賀錦麗領跑 萊斯異軍突起

民主黨準總統候選人白登競選團隊人士表示，目前白登遴選的副總統搭檔名單已進入第二輪，領跑的有華倫、賀錦麗兩位聯邦參議員、前國安顧問萊斯，另佛州國會眾議員戴明斯和亞特蘭大市長巴頓斯異軍突起，也在名單之中，而在明尼亞波利斯市所屬的郡擔任過檢察官的柯洛布查則告失勢。

「紐約時報」13日報導，知曉內情人士指出，白登挑選副手過程，採分進合擊方式；一方面公開，例如跟可能人選一起出現在電視或線上節目，但另一方面則嚴格守密，私下審核候選人的各項背景資料。消息人士不願具名，原因在未獲授權談論，另外過程也還有變數。

萊斯（Susan Rice）在歐巴馬總統時代擔任國家安全顧問，便與白登共事密切，雖未參選過公職，但外交經驗豐富，包括曾任美國常駐聯合國代表。此外，自離開白宮後，萊斯向來敢痛批川普政府；目前她還考慮出馬競選代表緬因州的聯邦參議員。

賀錦麗（Kamala Harris）及華倫（Elizabeth Warren）自退出民主黨總統候選人競選以來，一直被視為聲勢最靠前的副手人選。

近幾個月，華倫與白登打造兩人情誼非常好的印象，固定談論華倫競選主軸的進步派理念；白登已採納華倫提議的大修破產法。新冠疫情導致經濟疲軟，讓政府治理的實際細節變得吃重，有些民主黨人認為，華倫在政策方面卓有聲譽，替她加分。但兩人都是白人，年齡都上七字頭，白登77，華倫70。

加州出身的賀錦麗是唯一勝選而出任過州級官員的非裔人選，經驗豐富，符合白登強調的副總統必須「隨時能出任總統」資格。此外，賀錦麗就刑事司法方面是權威，只是某些非裔進步派不愛她的檢察長背景。

此外，佛州國會眾議員戴明斯（Val Demings）和亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）最近在白登副手名單中，突然備受看好。

而原先位在名單領跑集團中的柯洛布查（Amy Klobuchar）則聲勢大跌。這一點並不奇怪，多年前她在轄區含括明尼雅波利斯市的郡擔任檢察官，任內有20多人因與警方對峙而被殺，其中大多是少數族裔。非裔男子佛洛伊德被白人警察「跪殺」，引爆全美憤怒示威，地點就在明尼雅波利斯市。