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西點軍校畢業生被叫回學校隔離兩周！只為迎接川普致詞

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞。法新社
美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞。法新社

美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞，勉勵畢業生不忘校訓「責任、榮譽、國家」，並在未來成為戰場上殲滅恐怖分子和敵人的勇士。紐約時報指出，西點軍校的畢業生為了迎接美國總統川普到訪，已經被要求隔離兩周、分組行動並做病毒篩檢。

紐約時報指出，西點軍校3月中因新冠肺炎疫情關閉，不過，川普在4月中表示想要按原定計畫在西點軍校畢典上發表演說後，約1100名畢業生被叫回學校。畢業生在等待川普到訪的過去兩周，已被要求在宿舍進行隔離、配戴口罩

為了迎接川普到來，西點軍校畢業生被分成四組，每組約250人，他們被嚴格要求不得與別組學生來往；用餐時，餐廳人員迅速將餐點放置在長桌後，畢業生分組輪流用餐；軍校也開放四個指定的路程供學員進行社交距離跑步。

此外，為了確保「無毒」畢業典禮，學員在返校後立刻進行病毒篩檢。西點軍校發言人歐法奧德特（Christopher Ophardt）中校表示，15名無症狀學員被測得陽性，但他們沒有傳播病毒，現在檢測也已為陰性。

畢業生進場時被要求戴口罩，入席後才可將口罩拿下，每個座位相隔約1.8公尺。接著，從來不在公開場合戴口罩的川普才進場致詞。

川普在演說時感謝畢業生進入西點軍校，保衛美國自由、平等和團結的價值。他也感謝畢業生的家長，將子女奉獻給國家，成為保衛美國的戰士。

川普還說，西點軍校人才輩出，從美國南北戰爭終結邪惡的奴隸制、二次大戰和越戰，都有他們的身影。川普也不忘自誇在任內積極打造軍武、殲滅恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）和其領袖巴格達迪。他還開玩笑說，14日就是美國陸軍成軍245周年，正好也是他的生日。

西點軍校畢業生被要求戴口罩進場。法新社
西點軍校畢業生被要求戴口罩進場。法新社
美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞。法新社
美國總統川普13日赴西點軍校畢業典禮致詞。法新社

川普 西點軍校 口罩

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