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波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

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波頓：川普整個外交政策 都可構成彈劾

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
白宮前任國家安全顧問波頓(John Bolton)在新書「事發的房間：白宮回憶錄」中，重批國會眾院未能擴大彈劾川普總統。 美聯社
白宮前任國家安全顧問波頓(John Bolton)在新書「事發的房間：白宮回憶錄」中，重批國會眾院未能擴大彈劾川普總統。 美聯社

白宮前任國家安全顧問波頓(John Bolton)在新書「事發的房間：白宮回憶錄」中，重批國會眾院未能擴大彈劾川普總統；他在書中寫道，川普的「整個外交政策」都存在類似烏克蘭通話門違法行為，眾院卻只將彈劾川普職的範圍侷限在烏克蘭事件。

出版商賽門與舒斯特（Simon＆Schuster）12日發布新聞稿指出，有關川普可能構成彈劾罪行的種種行徑，波頓在書中都有詳細記載，內容還包括他和其他政府人士如何試圖向國會示警。

但儘管波頓在書中重批眾院，在眾院針對川普烏克蘭通話門案展開彈劾調查的過程中，波頓始終拒絕與眾院彈劾調查人員合作；如今，波頓出書揭露其觀點，可能會在國會掀起更大波濤。

眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）拒絕對波頓新書置評，但其他參與彈劾調查者質疑，波頓幾個月前早就該揭露可能大幅推動彈劾案的相關證據；還有些人的直接反應是要「抵制」這本回憶錄。

眾院情報委員會成員眾議員奎格利（Mike Quigley）批波頓說：「在國家最需要他、歷史將留下記載的時候，他選擇的是賣書。在他心中，該不該談論它不是問題，而是能不能從談論中牟利。這算不上是『勇敢』。」

奎格利還表示，他願意再給波頓一次機會，展現勇氣。

彈劾調查過程中擔任眾院司法委員會律師的艾森（Norm Eisen）則說：「約翰(波頓的名字)，我們懇求你為彈劾作證，直到審判的最後一刻，都還在全力嘗試，你卻一直拒絕。現在你要我們為你感到難過然後買你的書？」

波頓被認為是川普決定暫援提供烏克蘭軍事援助、迫使烏克蘭總統調查民主黨政治對手白登等人的主要證人。多位白宮國家安全和國務院助理告訴彈劾調查人員，波頓十分清楚調查核心情事；在眾院投票譴責川普濫權和阻礙國會調查不到三周後，波頓於1月初暗示他願意在參院審判中作證。但共和黨主導的參院拒絕聽取證人意見。

川普遭彈劾無罪後，民主黨人曾考慮傳喚波頓作證，但新冠病毒危機讓全國大部分地區封鎖後，全案已無人再提。

川普 烏克蘭 白宮

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