波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)訂6月23日發表的新書「事發的房間：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯)中，直指川普總統「唯一在乎的事情就是連任，哪怕這代表危及國家安全或削弱國家。」

波頓新書出版商賽門與舒斯特（Simon＆Schuster）12日發布新聞稿指出，波頓在白宮任職期間所見最驚訝的是川普為了提高連任總統前景，屢次危及國家安全，犯下一連串可能構成彈劾的罪行，「很難確定川普做出的任何重大決定，背後沒有出於連任的算計。」

波頓新書細數「白宮的混亂」，並一一評估「主要參與者、總統前後不一又漫無目標的決策過程、以及總統如何與盟友和敵手往來。」

波頓在2018年4月至2019年9月擔任國家安全顧問；由於白宮國家安全委員會（National Security Council）對波頓新書進行預審，此回憶錄曾兩度延後出版日期；僅管如此，白宮已再度告知波頓，這本回憶錄裡仍然還有許多機密資訊，可能危害國安。

波頓的律師庫柏(Charles Cooper)表示，將按計畫於23日上市，譴責白宮封鎖這本新書並不公平。

白宮法律副顧問艾森柏格(John Eisenberg)寫信給庫柏，稱「白宮回憶錄」中依舊包含機密資訊。

美聯社取得艾森柏格的信件中寫道：「請容我們提醒你的客戶，當他簽署保密協定時，他應知悉身為總統在國安會的助手，不允許揭露可能被外國權力濫用的機密資訊，唯恐傷害美國國安。」

艾森柏格說，波頓將在19日前收到白宮認為有必要刪減的版本。

庫柏寫信給「華爾街日報」(Wall Street Journal)表示，白宮律師放慢步調，因為「川普總統不希望波頓出書。」

「這顯然是利用國安當作審查波頓的前提，違反他的憲法權利。」庫柏寫道：「這種方式不會成功，波頓的書將在6月23日出版。」

出版社已將印好的新書寄到各地倉庫，準備出版。

波頓新書部分內容在川普面臨彈劾調查時外流，在華盛頓掀起波濤，其中包括波頓曾表示川普告訴他，有條件的撥發軍事援助給烏克蘭，藉此要求烏克蘭政府調查前總統白登父子；白登的兒子杭特曾任烏克蘭天然氣公司的董事。

庫柏說，波頓12月30日應國安局資深顧問艾倫‧奈特(Ellen Knight)的出版前審查要求，繳交初稿。

「接下來的就是國安局史上最全面且深入的出版前審查。」庫柏寫道，「波頓和奈特花了近四個月來回、逐句審查500頁的手稿四次。」

庫柏說，奈特4月27日告訴波頓，「這是我必須提供給你的最終修訂版」，但當波頓詢問，能否取得出版許可時，「又說有內部程序要處理。」