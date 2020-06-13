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新書爆料！梅蘭妮亞挺潘斯當川普副手 關鍵原因曝光

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普在2016年競選期間挑選潘斯(Mike Pence)為副手，梅蘭妮亞便是關鍵因素。 美聯社
川普在2016年競選期間挑選潘斯(Mike Pence)為副手，梅蘭妮亞便是關鍵因素。 美聯社

華盛頓郵報記者瑪麗‧喬登在新書「她的交易藝術：梅蘭妮亞未公開的故事」(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)中指出，梅蘭妮亞對川普的實際影響力，遠遠超乎外界想像；川普在2016年競選期間挑選潘斯(Mike Pence)為副手，梅蘭妮亞便是關鍵因素。

喬登撰寫新書過程中，訪問了百餘位採訪對象，其中包括川普家族親信，梅蘭妮亞過去在故鄉斯洛維尼亞的同學，梅蘭妮亞當模特兒期間的工作夥伴，以及新澤西州前任州長克利斯蒂(Chris Christie)。

她孤傲、好鬥、要求絕對效忠

根據熟悉梅蘭妮亞的同事與朋友共同描述，現今貴為第一夫人的她，從擔任模特兒期間便極為擅長幫自己製造「神秘感」；她孤傲、好鬥、要求他人絕對效忠的個性，則與川普一脈相承，而且夫妻兩人都沒什麼知心朋友；另外，她與川普一樣都有著勃勃野心。

喬登寫道，梅蘭妮亞發現機會來臨，會毫不猶疑立即把握，努力爭取，「接著她就會繼續往前走，從不回頭。」

鼓吹川普參選 期望成為另個賈姬

書中指出，川普在1999年以改革黨(Reform Party)候選人身分參選總統時，梅蘭妮亞接受媒體訪問時，雀躍談著自己有機會成為下一個賈姬‧甘迺迪(Jackie O)。

捲入「通俄案」調查的川普友人史東(Roger Stone)則說，梅蘭妮亞從一開始就鼓吹川普選總統，並跟川普說「如果你去選，一定會贏。」

克利斯蒂在書中指出，川普在競選期間，每當有電視轉播的造勢活動結束後，第一個打電話詢問意見的對象，一定是梅蘭妮亞，「她總是大力讚美他，我覺得，從此可見她在他心中的地位。」

書中指出，川普考慮副手人選時，名單當中包括了潘斯、克利斯蒂、金瑞契(Newt Gingrich)，梅蘭妮亞向川普力陳潘斯才是最佳人選，理由是她研判潘斯心甘情願做「二號人物」，不像金瑞契與克利斯蒂可能偷偷打著「坐二望一」的算盤。

夫妻都是鬥士 沒有知心朋友

雖然八卦媒體不時傳出川普伉儷「貌合神離」，喬登在書中寫道，外界經常以為川普與梅蘭妮亞彷彿不同調，「但他們兩個一樣都是鬥士，把忠心不二看得比任何事情都更重要。絕對高調的川普與極度低調的梅蘭妮亞，同樣都沒有什麼知心朋友。孤傲的特質在他們的婚姻當中展露無疑。」

喬登舉例說，不管是在白宮或外出期間，川普與梅蘭妮亞必定擁有各自臥室，就算兩人同住一個屋簷下，照樣擁有各自房間。

創造「神秘感」與過去歷史一刀兩斷

書中寫道，梅蘭妮亞經營自己的「神秘感」已經行之有年，包括媒體報導將她的年紀減了幾歲，但她卻不願更正。她多次強調不接受整型，但與她合作過的多位攝影師則說，看過疑似整型手術的疤痕。

書中指出，梅蘭妮亞進入了斯洛維尼亞故鄉盧布爾雅納大學(University of Ljubljana)競爭激烈的建築系，但是沒有完成學業；梅蘭妮亞後來在一項宣誓證詞時，則聲稱自己擁有大學學歷。

在有關梅蘭妮亞的報導中，經常提到她「精通四、五種語言」，但喬登在書中寫道，母語為法語、義大利語及德語；曾經與梅蘭妮亞合作過的攝影師透露，與她共事期間聽到她說這些語言，頂多只是幾個簡單詞彙，如果要論「精通」，她只能流利地以斯洛維尼亞語和英語跟人交談。

喬登書中指出，為了讓「神秘感」得以鞏固，梅蘭妮亞常常不惜與過往歷史一刀兩斷，仍在故鄉的昔日友人便說，後來與她完全斷了聯絡，她在模特兒時期的紐約好友，後來也發現被她拋在腦後。

梅蘭妮亞 川普 潘斯

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