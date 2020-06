新書爆料！梅蘭妮亞挺潘斯當川普副手 關鍵原因曝光

華盛頓郵報記者瑪麗‧喬登在新書「她的交易藝術:梅蘭妮亞未公開的故事」(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)中指出,梅蘭妮亞對川普的實際影響力,遠遠超乎外界想像;川普在2016年競選期間挑選潘斯(Mike Pence)為副手,梅蘭妮亞便是關鍵因素。

喬登撰寫新書過程中,訪問了百餘位採訪對象,其中包括川普家族親信,梅蘭妮亞過去在故鄉斯洛維尼亞的同學,梅蘭妮亞當模特兒期間的工作夥伴,以及新澤西州前任州長克利斯蒂(Chris Christie)。

她孤傲、好鬥、要求絕對效忠

根據熟悉梅蘭妮亞的同事與朋友共同描述,現今貴為第一夫人的她,從擔任模特兒期間便極為擅長幫自己製造「神秘感」;她孤傲、好鬥、要求他人絕對效忠的個性,則與川普一脈相承,而且夫妻兩人都沒什麼知心朋友;另外,她與川普一樣都有著勃勃野心。

喬登寫道,梅蘭妮亞發現機會來臨,會毫不猶疑立即把握,努力爭取,「接著她就會繼續往前走,從不回頭。」

鼓吹川普參選 期望成為另個賈姬

書中指出,川普在1999年以改革黨(Reform Party)候選人身分參選總統時,梅蘭妮亞接受媒體訪問時,雀躍談著自己有機會成為下一個賈姬‧甘迺迪(Jackie O)。

捲入「通俄案」調查的川普友人史東(Roger Stone)則說,梅蘭妮亞從一開始就鼓吹川普選總統,並跟川普說「如果你去選,一定會贏。」

克利斯蒂在書中指出,川普在競選期間,每當有電視轉播的造勢活動結束後,第一個打電話詢問意見的對象,一定是梅蘭妮亞,「她總是大力讚美他,我覺得,從此可見她在他心中的地位。」

書中指出,川普考慮副手人選時,名單當中包括了潘斯、克利斯蒂、金瑞契(Newt Gingrich),梅蘭妮亞向川普力陳潘斯才是最佳人選,理由是她研判潘斯心甘情願做「二號人物」,不像金瑞契與克利斯蒂可能偷偷打著「坐二望一」的算盤。

夫妻都是鬥士 沒有知心朋友

雖然八卦媒體不時傳出川普伉儷「貌合神離」,喬登在書中寫道,外界經常以為川普與梅蘭妮亞彷彿不同調,「但他們兩個一樣都是鬥士,把忠心不二看得比任何事情都更重要。絕對高調的川普與極度低調的梅蘭妮亞,同樣都沒有什麼知心朋友。孤傲的特質在他們的婚姻當中展露無疑。」

喬登舉例說,不管是在白宮或外出期間,川普與梅蘭妮亞必定擁有各自臥室,就算兩人同住一個屋簷下,照樣擁有各自房間。

創造「神秘感」與過去歷史一刀兩斷

書中寫道,梅蘭妮亞經營自己的「神秘感」已經行之有年,包括媒體報導將她的年紀減了幾歲,但她卻不願更正。她多次強調不接受整型,但與她合作過的多位攝影師則說,看過疑似整型手術的疤痕。

書中指出,梅蘭妮亞進入了斯洛維尼亞故鄉盧布爾雅納大學(University of Ljubljana)競爭激烈的建築系,但是沒有完成學業;梅蘭妮亞後來在一項宣誓證詞時,則聲稱自己擁有大學學歷。

在有關梅蘭妮亞的報導中,經常提到她「精通四、五種語言」,但喬登在書中寫道,母語為法語、義大利語及德語;曾經與梅蘭妮亞合作過的攝影師透露,與她共事期間聽到她說這些語言,頂多只是幾個簡單詞彙,如果要論「精通」,她只能流利地以斯洛維尼亞語和英語跟人交談。

喬登書中指出,為了讓「神秘感」得以鞏固,梅蘭妮亞常常不惜與過往歷史一刀兩斷,仍在故鄉的昔日友人便說,後來與她完全斷了聯絡,她在模特兒時期的紐約好友,後來也發現被她拋在腦後。