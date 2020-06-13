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染疫不能告我！川普造勢 要粉絲簽切結書

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合12日電
染疫不能告川普！參加土耳沙造勢活動，得先同意染疫免責聲明。 路透社
染疫不能告川普！參加土耳沙造勢活動，得先同意染疫免責聲明。 路透社

川普總統執意開放群眾活動，但19日在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的造勢活動，支持者若要報名索票，必須先同意萬一感染新冠肺炎，不得控告川普本人、川普競選團隊以及活動單位；前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓(Hillary Clinton)12日批評有風險就不該舉行。

川普連任團隊11日宣布，川普下一場「讓美國再次偉大」(MAGA)競選活動將於19日土耳沙體育館(BOK Center)舉行；根據「華盛頓郵報」匯整衛生單位的數據，土耳沙自6月以來新增新冠確診案例節節升高。

川普土耳沙的競選活動要求與會者若染疫不得提告，這項免責聲明未見於之前的競選活動；川普競選活動註冊取票的頁面下方，詳列一份免責聲明，告知與會者「勾選下方註冊後，即表示您認知在任何有人群的公開場合，就存有接觸新冠肺炎的潛在風險。」

該免責聲明指出：「參加本場集會，即表示您與任何賓客自願承擔接觸新冠肺炎的一切相關風險，並且同意川普總統；土耳沙體育館；活動公司ASM Global；或這些單位旗下任何關係人士、主管、人員、員工、經理人、合約者或志工，無須為任何疾病與傷害負責。」

柯林頓12日在推特對此批評：「如果你的競選活動要簽免責聲明，就不該舉行。」

土耳沙體育館可容納逾1萬9000人，不過目前不清楚川普競選團隊考慮採取哪些防疫措施，確保與會者遵守聯邦疾病防治中心(CDC)保持社交距離的建議。

白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)10日表示，她不清楚該活動的衛生預防措施，但會確保人人都能安全。

川普5月接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)訪問時表示，他不太滿意群眾保持社交距離看起來空蕩蕩的感覺，「我不能讓我的場子中，每個人間隔七個位置，我希望這場競選活動能盡快開始。」

紐約時報先前報導，川普也不希望下方群眾全戴著口罩，他希望傳達美國已回歸常軌的訊息；消息人士透露，川普團隊人員不太可能遵守社交距離規定或要求戴口罩，因為奧克拉荷馬州已開始復工。

川普 社交距離 新冠肺炎

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