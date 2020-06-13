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選定「解放日」在土耳沙造勢 川普惹議

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合12日電
造勢為何選在解放日？川普：這是個慶祝。 美聯社
造勢為何選在解放日？川普：這是個慶祝。 美聯社

川普總統本月19日將前往奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)舉辦新冠疫情高峰過後的首場競選造勢活動，為11月大選揭開序幕；然而卻選在南部黑奴解放日當天發生最嚴重種族暴力事件之一的土耳沙市舉行，在佛洛伊德死亡事件掀起席捲全國的抗議活動之際，引發外界關注及強烈反彈。

不過在福斯新聞網12日播出的節目中，川普表示早在三個月前就計畫好，只是把它作為一個慶祝活動，並無他意。

1921年5月31日至6月1日位於奧州的土耳沙市，白人暴民攻擊格林伍德地區(Greenwood)的非裔居民和企業，超過35個街區的房屋被毀，超過800人被送往醫院，6000多名非裔美國人被捕，近萬名非裔失去家園，被視為美國歷史上最為嚴重的種族暴力事件之一。

6月19日也被稱為黑奴解放日，以紀念格蘭傑(Gordon Granger )少將1865年這段期間訪問德州，並通知居民，林肯總統已釋放了奴隸，奴隸主必須遵守解放黑奴宣言。

雖然川普否認在土耳沙作為造勢首站是故意而為，但奧州是一個堅定的紅色州份，在2016年大選中，他在此大勝對手36個百分點。

由於佛洛伊德事件，這次造勢集會的宣布引起強烈反響，甚至抨擊他在全國抗議種族歧視的敏感時刻，仍然挑選這個地點，是對種族歧視的漠視。

當被問及為何選定這個地點及日期時，除了川普表示早已是計畫之內，他的高級競選顧問皮爾森（Katrina Pierson）在12日的聲明中說：「作為林肯總統的政黨，共和黨人為6月19日的歷史感到自豪。」

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)也向記者表示，6月19日對川普來說，有非常意義。

對於川普選擇這個地點及時間舉行造勢集會，民主黨篤定總統候選人白登猛烈抨擊，但他口誤將奧州稱為亞利桑納州。

在新冠疫情爆發限制了大規模公共活動之後，這是三個月來，川普的首個大型造勢集會。

川普陣營早知會引反彈，但未料如此強烈。 美聯社
川普陣營早知會引反彈，但未料如此強烈。 美聯社

川普 疫情

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