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遭疑敗選後不肯離開白宮 川普：選輸的話會去做其他事
美國民主黨總統候選人拜登日前表示，總統川普輸掉11月大選後若不肯交出權力，相信美軍會護送川普離開白宮。對此，川普12日說，如果敗選的話，他會去做其他事，暗示他會接受選舉結果。
Politico報導，川普12日接受福斯新聞訪問時說，「當然，如果我沒有贏，那就沒贏」，並說會去做其他事情。
但川普表示，如果他沒有連任，這對國家來說是一件很糟的事。
拜登日前提及川普反對通訊郵票時表示，川普或能透過壓制選票來試圖「偷走」這次大選。
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