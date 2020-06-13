快訊

日本自民黨將要求安倍政府 台灣應列優先鬆綁入境名單

北京單日爆出6例新冠肺炎本土病例 防疫再次升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭疑敗選後不肯離開白宮 川普：選輸的話會去做其他事

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國民主黨總統候選人拜登日前表示，總統川普輸掉11月大選後若不肯交出權力，相信美軍會護送川普離開白宮。對此，川普12日說，如果敗選的話，他會去做其他事，暗示他會接受選舉結果。

Politico報導，川普12日接受福斯新聞訪問時說，「當然，如果我沒有贏，那就沒贏」，並說會去做其他事情。

但川普表示，如果他沒有連任，這對國家來說是一件很糟的事。

拜登日前提及川普反對通訊郵票時表示，川普或能透過壓制選票來試圖「偷走」這次大選。

川普 拜登

延伸閱讀

抗爭事件擴大 川普：我們可以出手整頓西雅圖

軍方高層接連檢討教堂擺拍事件 川普：沒關係

川普推文 批Fed唱衰經濟

造勢不用戴口罩？川普官網貼免責文

相關新聞

遭疑敗選後不肯離開白宮 川普：選輸的話會去做其他事

美國民主黨總統候選人拜登日前表示，總統川普輸掉11月大選後若不肯交出權力，相信美軍會護送川普離開白宮。對此，川普12日說...

華郵記者出新書爆料 梅蘭妮亞喬完婚前協議才搬進白宮

華盛頓郵報記者瑪麗．喬登（Mary Jordan）在即將於下周出版的新書《她的交易藝術：梅蘭妮亞不為人知的故事》（The...

軍方高層接連檢討教堂擺拍事件 川普：沒關係

美國參謀總長聯席會議主席麥利（Mark Milley）11日表示，穿軍服陪總統在聖約翰教堂前拍照是個錯誤。美國總統川普1...

造勢不用戴口罩？川普官網貼免責文

美國總統川普將在十九日重啟競選活動，首站選在共和黨票倉奧克拉荷馬州土爾沙市，舉辦造勢大會，現場不實施社交距離與要求參與者...

民調落後 同黨候選人避與川普合照

美國總統大選之日逐漸逼近，許多州新冠肺炎疫情卻持續攀升，加上非裔佛洛伊德命案引發的示威抗議浪潮，對川普競選連任之路更是一...

一中國科學家在美機場被捕 身份竟是解放軍少校

根據舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)辦公室發表的聯合聲明，中國籍的王新6月7日准備從洛杉磯搭機前往中國天津。雖然他在2019年3月宣稱自己赴美的目的是在加州大學舊金山分校(UCSF)做科學

私辦畢業舞會 德州13高中生染新冠

德州高中生未經允許私辦畢業舞會與海灘派對，至少13人事後被診斷出新冠肺炎，網路則出現連署呼籲這群人勿參加畢業典禮。

國會大廈邦聯人物雕像 眾院議長波洛西喊拆

種族紛爭事件讓美國社會沸騰之際，美國邦聯時代領袖的塑像也衍生為對立的焦點，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日要求移除國會大廈與軍事基地中邦聯人物的象徵。

美史上最慘！1921年土耳沙種族屠殺 奪走300人命

美國人第一次遭受的空襲威脅，並不是在珍珠港，而是1921年發生在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的一場「種族大屠殺」；這場針對土耳沙格林伍德(Greenwood)黑人居住區進行的燃燒彈空襲行動，估計有300人喪生，其中大多數是非裔男女老幼。

穿軍裝陪川普「走秀」 參謀長聯席會議主席道歉

參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)11日為穿軍裝陪同川普總統走到聖約翰教堂拍照公開道歉，指此行帶來軍隊干涉政治的印象，當時不應在場；這是軍方最高層級將領，在軍方是否可介入民間抗議行動上，明確與川普唱反調。

美共和黨提議加強對中官員制裁 清單點名中共政治局常委

(德國之聲中文網) 美國國會共和黨星期三（6月10日）發布一份國家安全戰略報告，提議對踐踏人權的中國共產黨高官實施制裁，包括中共政治局常委韓正、汪洋。 這份報告書全名為“強化美國以及應對全球威脅

不滿美軍被查：川普授權制裁「國際刑事法庭」

「調查美國？那就等著吃我們的制裁。」美國總統川普在11日簽署行政命令，針對參與調查美國涉嫌戰爭罪的「國際刑事法庭」（ICC）人員，授權給予制裁，包括凍結個人在美國的資產、限制簽證等手段作為報復。白宮聲明發布之後，ICC立即譴責川普「蔑視國際法治」，針對ICC的調查百般阻撓，企圖掩蓋美軍在阿富汗戰爭時期所犯下的戰爭罪行。儘管ICC指控美國的制裁形同「脅迫」，但白宮強硬的立場，也反過來質疑ICC「嚴重失能腐敗」；川普的制裁授權，是不是建造了擋下調查的防火牆？而ICC做為國際上調查種族滅絕、戰爭罪等重大罪行的組織，又有哪些窒礙難行之處？

熱門新聞

全球房價最高城市 前五名中亞洲城市強佔四名

一中國科學家在美機場被捕 身份竟是解放軍少校

疫情？Fed？逆勢操作者：這才是美股大跌原因

轟入境隔離新規不合理不公平！英三大航空業者告上法院

西雅圖成「自治區」 川普放話搶回來、市長怒嗆回碉堡

狂殺近2,000點後止跌回穩 道瓊期指漲500點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。