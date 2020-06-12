一中國科學家在美機場被捕 身份竟是解放軍少校

根據舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)辦公室發表的聯合聲明，中國籍的王新6月7日准備從洛杉磯搭機前往中國天津。雖然他在2019年3月宣稱自己赴美的目的是在加州大學舊金山分校(UCSF)做科學研究，但是在海關與邊境保衛局(CBP)的盤問之下，他坦承他是中國人民解放軍的軍官，且受到中國軍事研究室的雇用。根據美國海關與邊境保衛局(CBP)所稱，王新有少校軍銜。

王新因為在申請簽證時隱瞞實情，涉嫌「簽證欺詐」，若被判定罪成，將面臨最高10年刑期與高達25萬元美金的罰金。

美國海關與邊境保衛局(CBP)在聲明中表示，王新承認受到上層指使，要他觀察加州大學舊金山分校實驗室的設置，並將如何複製美國經驗的關鍵資料帶回中國。

海關表示，王新早前已經透過電子郵件將資料發給同事，他在離境時也攜帶著從美國加州大學舊金山分校取得的研究，准備回國後分享給他在解放軍的同事。美國加州大學舊金山分校實驗室的研究是由是美國國家衛生研究院(NIH)以及美國健康及公共服務部(HHS)所資助。

海關表示，王新在抵達機場之前，就已經消除了所有在微信上的通聯紀錄。

六月初，美國總統特朗普宣布要禁止與中國解放軍有關的學生赴美就學，甚至撤銷與中國軍方有關的留學生簽證。對美國而言，中國是國際留學生的最大來源國，為美國經濟貢獻了近140億美元。目前有約36萬名中國人在美留學，當中有13萬人是研究生，佔所有國際研究生的36%。

張慈(法新社)

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