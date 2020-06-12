私辦畢業舞會 德州13高中生染新冠

德州高中生未經允許私辦畢業舞會與海灘派對，至少13人事後被診斷出新冠肺炎，網路則出現連署呼籲這群人勿參加畢業典禮。

據報德州佛斯特高中(Foster High School)與喬治牧場高中(George Ranch High School)部分學生5月28日參加畢業舞會後，至少有13人新冠肺炎檢測為陽性。根據「福遍先驅報」(Fort Bend Herald)，兩校並未允許這場活動，而且這群學生當周又在蓋文斯頓(Galveston)海濱別墅度過周末。

學生家長向「福遍先驅報」揭露此事，以勸阻類似聚會；這些家長指出，這些學生多半是本屆畢業生，或者目前在佛斯特高中就讀的學生。

這兩所高中所屬的「拉瑪爾合併獨立校區」(Lamar Consolidated Independent School District)發表聲明表示：「拉瑪爾合併獨立校區一直將安全與健康視為首要考量。我們了解部分本校學生舉行與本校無關的獨立活動與集會。雖然我們無法掌控個人的個別決定，但我們持續鼓勵本校大家庭繼續遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，常洗手與保持社交距離，藉此積極降低新冠肺炎染疫風險。」

福遍郡衛生福利局則表示，由於隱私法關係，該部門無法評論此事，但提醒每個人「新冠肺炎向來與大型集會有關，因此我們要繼續遵守CDC建議指南，居民應避免大型集會。」

報導出來後，網路有匿名人士聯署，呼籲參加該場舞會以及該周末待在海濱別墅的人，勿參加佛斯特高中本月28日將在凱蒂市(Katy)舉行的戶外畢業典禮。