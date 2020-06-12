國會大廈邦聯人物雕像 眾院議長波洛西喊拆

種族紛爭事件讓美國社會沸騰之際，美國邦聯時代領袖的塑像也衍生為對立的焦點，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日要求移除國會大廈與軍事基地中邦聯人物的象徵。

波洛西在每周記者會上表示，國會雕像應展現美國人最高理念並代表美國人與其期盼，但「這些雕像人物提倡透過殘暴野蠻行為，來達到類似種族歧視的目的，這顯得突兀而且有辱我國理念。」

這是波洛西連續第二天針對此議題表態；她10日呼籲移除國會大廈內如前邦聯總統戴維斯(Jefferson Davis)等具有爭議性的雕像，並稱這些雕像是鼓勵人們崇拜仇恨，並非僅僅作為歷史遺跡。

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸死亡後，邦聯紀念碑與其象徵近日成為全國抗議重點；反對種族主義的示威者在多個城市攻擊邦聯人物雕像，部分州官員也考慮撤除，全美房車改裝賽(NASCAR)也宣布禁用邦聯旗幟。

川普10日才誓言，不考慮將紀念邦聯將領的軍事基地重新命名，他稱這「已成為偉大美國遺產的一部分，這是戰勝、勝利與自由的歷史。」他強調不會竄改美國歷史。

不過參院共和黨員卻與川普不同調，哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)10日透過語音表決，通過民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)提出的「國防授權法案」(NDAA)修正案，要求國防部在三年內將聯邦人物名字從軍事基地與其他國防部資產除去。

白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)表示，川普「不會簽署將美國要塞重新命名的法案。」

同時，美國海軍官校監事會(Board of Visitors)主席、聯邦眾議員魯伯斯伯格(Dutch Ruppersberger，馬里蘭州)11日也呼籲，國防部應將該校兩棟以邦聯人物為名的建築改名，「這並非抹滅歷史，而是不該抬舉這些違背美國平等與包容價值的叛徒。」