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美史上最慘！1921年土耳沙種族屠殺 奪走300人命

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
美國人首次遭空襲發生在土耳沙。 美聯社
美國人首次遭空襲發生在土耳沙。 美聯社

美國人第一次遭受的空襲威脅，並不是在珍珠港，而是1921年發生在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的一場「種族大屠殺」；這場針對土耳沙格林伍德(Greenwood)黑人居住區進行的燃燒彈空襲行動，估計有300人喪生，其中大多數是非裔男女老幼。

這場美國史上最慘烈種族大屠殺，至今仍遭歷史漠視，這也是川普總統在族裔紛擾正炙之際，選擇前往土耳沙掀起另波風暴的主要原因。

格林伍德昔日曾因石油生意發展成商業繁榮城鎮，當時被稱為「黑人華爾街」(The Negro Wall Street)。

這場恐怖大屠殺始於當地白人報紙報導，一名黑人涉嫌在電梯內攻擊一名白人婦女而遭逮捕；由於傳出有人要求動用私刑，一群有武裝的一戰黑人退伍軍人趕到監獄想保護他，武裝白人隨後對這群黑人退伍軍人展開攻擊，將他們趕回格林伍德附近，白人暴徒開始在街上開槍射擊黑人，退伍軍人開火回擊。

歷史學者約翰·富蘭克林(John W. Franklin)引述他祖父、土耳沙律師巴克·富蘭克林(Buck Colbert Franklin)寫下的慘案過程說：「他聽到飛機盤旋，看到建築物屋頂著火，燃燒的松節油球從飛機上落下。消防隊在哪裡？當我們需要警察時，警察在哪裡？這個擁有財富、秩序和受到治理的城市，已被暴民接管。」

隨著消息傳出，警察加入暴民陣容、更多武裝白人進入格林伍德區；國民兵部隊被召集。奧克拉荷馬州2001年的有關事件資料顯示，「紅十字會報告說，總計1256棟房屋被燒毀，215棟房屋被洗劫，未燒毀但被洗劫的建築物總數為314座。即使有武裝黑人退伍軍人協助抵抗，仍有逾1200棟房屋被毀，許多罹難者被丟進入沒有標記的墳墓中。」

目擊者說，有人使用機關槍；一名副警長報告說，一名黑人被拖在汽車後面。當黑人醫院被燒毀時，白人醫院拒絕收治黑人傷者，有些人因此在傷後死亡。一家白人醫院允許將受傷黑人帶到地下室。

1921年5月31日至6月1日整整兩天的悲劇，沒有完整的死者名單，也沒有逮捕任何人；包括土耳沙和全美許多人，迄今從未聽說過「格林伍德大屠殺」。

退伍軍人 屠殺 警察

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