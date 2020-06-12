穿軍裝陪川普「走秀」 參謀長聯席會議主席道歉

參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)11日為穿軍裝陪同川普總統走到聖約翰教堂拍照公開道歉，指此行帶來軍隊干涉政治的印象，當時不應在場；這是軍方最高層級將領，在軍方是否可介入民間抗議行動上，明確與川普唱反調。

參謀首長聯席會議主席坦承認錯

川普總統1日從白宮穿過拉法葉公園(Lafayette Park)到聖約翰教堂前舉著聖經拍照，米利身穿軍裝陪同；聯邦警力事前施放催淚瓦斯，驅趕在白宮附近和平抗議的民眾，引發各界和不少卸任軍方將領批評，包括前國防部長馬提斯(James Mattis)與前中央軍區司令艾倫上將(John Allen)。

國防部長艾思博當天也同行，但沒有公開表示不應參加這項僅為拍照的做秀行為；然而，他在上周的一次記者會上說，當他們離開白宮時，他以為他們將勘查廣場和教堂的損壞情，並慰問在該地區駐守的國民兵。

坦承「破壞軍隊與政治分離的承諾」

米利11日透過錄影，在國防大學(National Defense University)的畢業典禮上演說時表示，他當時不應該在(拉法葉公園)現場，自己的行為破壞了軍隊與政治分離的承諾，身為一名領導者，一舉一動都被公眾監督，「我的在場創造了一種軍隊參與國內政治的印象，作為一名身穿制服的軍官，這是一個錯誤，我衷心希望所有人都能從中吸取教訓」。

米利說，他對佛洛伊德的死感到「憤怒」(outraged)，他也呼籲軍隊領導人重視部隊的平等，提升多元化；他表示，目前軍中將領只有7%為非裔。

五角大廈與白宮 關係持續緊張

米利11日的道歉是他在1日現身拉法葉公園後的首次公開發言，上周川普總統曾揚言將以軍隊鎮壓各地因佛洛伊德之死掀起的抗議浪潮，之後五角大廈官員與白宮之間的關係持續緊張。

國會眾院軍事委員會(Armed Services Committee)主席史密斯(Adam Smith)也要求艾思博和米利回答軍方在應對國內紛亂時的角色，兩人10日致信國會表示，武裝力量部駐紮華盛頓特區是預防措施，而國民警衛隊為輔助角色。

不過他們表示，川普總統可援引1807年的「暴亂法案」(Insurrection Act)在任何地區地方用軍事力量執法，且不用獲得當地州政府的批准。

艾思博和米利表示，儘管由國防部指揮的國民兵1日在拉法葉公園現場，但沒有積極參與驅趕群眾的工作。

雖然川普曾表示，鎮壓內亂的行動由米利領導，但艾思博和米利在信中指出，參謀首長聯席會議主席一職是向總統提供最好的軍事建議，並非領導行動。