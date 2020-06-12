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美共和黨提議加強對中官員制裁 清單點名中共政治局常委

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國國會共和黨星期三（6月10日）發布一份國家安全戰略報告，提議對踐踏人權的中國共產黨高官實施制裁，包括中共政治局常委韓正、汪洋。

這份報告書全名為“強化美國以及應對全球威脅”（Strengthening America & Countering Global Threats）。發布該報告書的「共和黨研究委員會」由共和黨內150名眾議員組成，是眾議院內規模最大的黨團(caucus)。報告書針對美國的主要威脅提供分析，並且提供具體應對建議。報告書將中國視為主要對手，建議政府對中國采取嚴厲制裁，且聲稱是「國會有史以來提出的最強硬制裁方案」。

報告書說: 「「中國共產黨用經濟、軍事以及其在世界的影響力，提倡另一種的政府體制。在他們提倡的體制當中，我們過往所理解的自由與人權將不復存在。」報告書說: 「美國必須在對抗中國威脅的同時，強調我們重視自由、民主、人權的價值。」

報告書列出一張中國共產黨組織結構圖，並且在其認為美國應當制裁的部門或人物旁畫上紅叉。圖中，建議制裁對象包括:中國政治局常委汪洋、韓正；政協副主席夏寶龍；西藏黨委書記吳英傑、新疆黨委書記陳全國、中聯辦主任駱惠寧。報告書建議制裁的政府部門則包括: 中共中央統戰部，及其轄下的海外聯絡局、台灣工作辦公室、香港工作辦公室、國家宗教事務局。

報告書特別提到，雖然參眾兩院在各自提出的「新疆人權法案」草案中，都明寫若新疆黨委書記陳全國符合條件便會予以制裁，但是近日國會最終通過的版本卻刪除了這個要求。共和黨研究委員會支持另立新法，沿用「全球馬格尼茨基人權問責法」對大規模侵害人權的陳全國施以制裁。

香港面臨的危機只是開端

報告書也特別注意到香港的情況。報告書提到，盡管在2019年六月，200萬名香港人走上街頭反對傷害香港自治與公民自由的《逃犯引渡條例》，「中國政府仍然在今年違反國際協議，強硬剝奪香港的民主與自治。」

報告書認為，香港所面臨的危機只是自由與極權對抗戰的開始－中國共產黨所謂的『中國夢』致力於擴大中國的影響力，增加國際對中國的依賴，目標是「讓極權主義得以在世界安然運作」。

報告書認為，過去試圖透過經濟合作促進中國民主化的想法已經證明無效。因此，委員會建議從五大方向加強對抗中國的力道: 第一，反對中國從事惡意商業活動與盜竊知識產權。第二，停止中國惡意散播假訊息擴大政治影響力。第三，抵抗中國侵犯人權的作為。第四，反對中國在世界各地的軍事現代化。第五，加強與印太地區盟友的合作。

這份長達115頁的報告書也包含對美國其他敵人，包括俄羅斯與伊朗。該報告書還包括常識性的、以結果為導向的改革，以對抗聯合國內部獨裁勢力的影響，確保美國的對外援助有助於促進美國的利益和價值，以及促進美國的外交部門和國務院的現代化。

本文章由德國之聲授權提供】

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