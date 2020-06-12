川普民調欠佳 共和黨參議員競選不敢「沾光」

大選之日逐漸逼近，許多州新冠肺炎疫情卻持續攀升，加上非裔佛洛伊德命案引發的示威抗議浪潮，對川普總統競選連任之路更是一大考驗；除川普競選陣營內部民調數字不樂觀，同屬共和黨的參議員候選人相挺的意願也不高。

共和黨今年全國黨代表大會原本預定8月24日在北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)舉行，因北卡州長庫柏(Roy Cooper)要求實施防疫措施， 並縮小規模，在川普威脅將更改地點後，共和黨全國委員會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)11日宣布，全代會將改到佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)舉行，川普屆時將發表他的再獲提名演說。

據新聞網站「野獸日報」 (The Daily Beast)觀察，自3月以來，關鍵州選區如北卡羅來納州、緬因州、科羅拉多州、亞利桑納州和蒙大拿州，共15處共和黨聯邦參議員候選人的公開競選廣告中，有14處廣告不見川普的身影；相反的，民主黨候選人的廣告中，則試圖利用電視廣告不斷強化共和黨與川普之間的關係。

另一方面，川普競選團隊的內部民調顯示，川普在搖擺州民調呈現落後，主要是因為缺乏獨立登記選民及女性的支持；根據民調，川普在女性選民中的支持度落後民主黨準總統提名人白登(Joe Biden)25個百分點，比四年前他落後的14個百分點還糟，但他在男性選民中仍領先六個百分點，與四年前的最終民調相同。

「紐約時報」報導，以總統選舉人團總數取名的民調機構「538」(FiveThirtyEight)估算，已登記或可能去投票的選民中，川普的滿意淨值從4月15日的負6.7%跌至負12.7%；知情人士透露，據競選團隊分析，白登選舉人團票大幅領先川普，甚至有其他民調稱，白登是1992年柯林頓以來最有實力擊敗現任總統的挑戰者。

白宮和川普競選團隊等多個內部消息來源也都指出，雖然民調的趨勢不一定能維持到11月的大選，但川普身邊許多忠心耿耿的顧問也意識到，若不盡快調整競選路線，川普很可能無法連任成功。

此外，疫情造成全國經濟衰退也是川普民調落後的原因之一，從共和黨參院全國委員會的競選策略中可看出，除了將川普從參議員競選廣告中移除外，4月起更將共同的攻擊目標指向中國在疫情方面處理不力，並避免提及聯邦政府在疫情上的表現。