共和黨沿用舊黨綱 驚現批評總統文句

共和黨全國委員會執委會日前決定，2020年沿用2016年黨綱。但不少人驚奇地發現四年前的黨綱充滿批評「現任總統」大政方針的文句，當初指的是前總統歐巴馬，可「紐約時報」指出，套到現任總統川普頭上依然適用，甚至很辛辣地更貼切。

「紐時」11日報導，決定沿用的共和黨黨綱有如此文句：「就吾人所知，互聯網的存活岌岌可危，最大的凶險源自白宮，目前占住其內的人發動攻勢，想讓互聯網臣服於政府幹員，國內國外皆然。」

該黨綱還指責「現任」總統及其行政單位強加「社會及文化革命」，另導致「國債巨幅增加」、傷害美國與盟邦之間的邦誼。文件中另指出，「中東地區之危險，是二戰以來之最」。

紐時指出，共和黨黨工發現，因為川普上周決定把接受全國委員會提名後的演說，更改地點，所以全黨身陷如此尷尬處境。按該黨黨規，提名候選人之後，全國委員會將告休會，放任黨綱適用到2024年。

川普競選連任團隊人員，連同他的女婿兼高級顧問庫許納(Jared Kushner)，本來想在林林總總的選項裡，替共和黨弄個新黨綱，包括把長達66頁的2016年黨綱瘦身成一頁。

只是熟知內情人士表示，改寫黨綱的構想傳出後，草根人士為之大怒，還想組織起來，抗拒他們眼中認為的川普變臉了，就算變黨綱主要是要庫許納及選戰主事者在操刀也一樣。

共和黨黨工表示，決定沿用舊黨綱而不通過新的，最主要原因還是在後勤；大約5000名黨代表還有候補代表要自費坐飛機到夏洛特，提名川普之後，全國代表大會還得移師到另個城市，舉行大部分活動，包括最重要的總統、副總統候選人演說，這一點很不明智。

西維吉尼亞的共和黨代表梅樂迪‧波特(Melody Potter)就表示，2016年黨綱是40年來最棒的，她很高興沿用下去到2024年。