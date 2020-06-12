拜登憂川普「竊取」大選 白宮斥荒謬

篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登11日談到今年11月的大選時表示，他目前最大的擔憂是，每個選民所投的選票是否都獲點算，因為川普有可能「竊取」這次選舉。但白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)反駁拜登這個說法。

拜登10日在接受全國廣播公司(NBC)深夜脫口秀「每日節目」(The Daily Show)訪問時，被節目主持人諾亞(Trevor Noah)問及他有何計畫，確保每個選民都有機會投票，毋須像喬治亞州9日初選那樣需要平均排隊等候六小時。

拜登回應：「這正是我最大的關切，唯一最大的關切。川普總統正試圖竊取這次選舉。」

當諾亞問拜登有否考慮過，假如川普輸掉選舉並拒絕離開白宮，會出現什麼情況時，拜登先引用最近多位軍方高層反對川普對處理佛洛伊德死亡事件的方式，然後說：「我絕對相信(若川普拒絕離去)，軍方將會護送他離開白宮。」

他沒有具體說明為什麼認為川普陣營會作弊，但引用了川普反對郵寄投票的說法作為例子。他說，民主黨將在全國各地的投票站派出律師，防止共和黨壓制選民投票的努力。

拜登說，即使川普本人利用了今年初在佛州的初選程序郵寄選票，他卻一再質疑郵寄投票的合法性。他說，「這個人說所有郵寄選票都是欺詐性的，卻坐在橢圓形辦公室的桌子後面，寫下他郵寄的初選選票」。

選舉專家和官員預計，由於選民對新冠病毒的擔憂，郵寄投票將會激增，他們警告若是出現如初選時的混亂情況，將會影響投票的準確性。

對於拜登這些說法，川普競選連任連絡主管莫投(Tim Murtaugh)反駁，這只是拜登另一個沒經過大腦的「陰謀論」；他說，川普早已明確表示，將會接受2020年大選結果。

白宮新聞秘書麥肯內尼11日在福斯新聞(Fox News)一個節目中，也反駁拜登聲稱擔憂川普「竊取」大選的說法，形容這一說法荒謬。