快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共和黨受疫情影響改全代會地點 川普將在佛州接受提名

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。 本報資料照
美國總統川普。 本報資料照

疫情影響，民主黨4月初宣布將全代會時間延後；共和黨11日宣布，全代會將從北卡羅來納州改到佛羅里達州舉行，美國總統川普將在傑克森維爾（Jacksonville）發表他的再獲提名演說。

共和黨今年黨代表大會預定8月24日在北卡的夏洛特（Charlotte）舉行，共和黨預估屆時將有5萬人與會，但北卡州長庫柏（Roy Cooper）要求共和黨實施防疫措施， 並縮小規模舉行，川普威脅改地點，帶走全代會創造的工作機會，但庫柏不為所動，共和黨宣布重新找尋全代會地點。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在北卡拒絕後，著手找尋新的地點，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）立即公開表示歡迎共和黨。

麥丹尼爾11日晚間透過推特宣布，共和黨的總統提名活動將改到傑克森維爾舉行。

共和黨 川普 疫情

延伸閱讀

憂川普「偷走」選舉 拜登：美軍會護送川普離開白宮

不要求造勢大會戴口罩 川普官網添加免責聲明

陪川普現身惹議 美參謀首長聯席會議主席認錯

女選民不挺 川普民調輸拜登

相關新聞

全美確診破200萬 川普仍迫不及待6月19日重啟造勢

美國新冠肺炎單日新增確診病例仍超過兩萬例，累計確診病例十日超過兩百萬例，但美國總統川普已決定重啟競選活動，宣布十九日將在...

挑解放日土爾沙造勢 川普挨批種族主義者

美國總統川普宣布重啟競選活動，首場造勢大會預定十九日在奧克拉荷馬州的土爾沙（Tulsa）舉辦。這個時間地點，在美國黑人民...

憂川普「偷走」選舉 拜登：美軍會護送川普離開白宮

美國民主黨總統候選人拜登11日表示，美國總統川普會試圖「偷走」11月的總統大選。川普若是敗選但拒絕接受選舉結果，拜登有信...

共和黨受疫情影響改全代會地點 川普將在佛州接受提名

受疫情影響，民主黨4月初宣布將全代會時間延後；共和黨11日宣布，全代會將從北卡羅來納州改到佛羅里達州舉行，美國總統川普將...

不要求造勢大會戴口罩 川普官網添加免責聲明

美國總統川普將在19日重啟競選活動，首站選在共和黨票倉奧克拉荷馬州土爾沙市，舉辦造勢大會，現場不實施社交距離與要求參與者...

女選民不挺 川普民調輸拜登

新冠肺炎疫情、經濟嚴重走下坡和非裔佛洛伊德死於警察暴力引發全美示威潮，幾件事加起來對於任何尋求連任的總統都是重大挑戰，川...

美軍參謀首長聯席會議主席坦承 「陪川普去教堂錯了」

美國參謀首長聯席會議主席密利11日表示，陪同總統川普走過拉法葉廣場到聖約翰教堂是個錯誤，他不該出現在當地拍照，給人軍隊涉...

川普重啟競選活動 首站奧克拉荷馬共和黨票倉

美國新冠肺炎單日新增確診病例仍超過2萬例，累計確診病例10日超過200萬例，但美國總統川普仍決定重啟競選活動，宣布19日...

民調一直輸拜登 川普怒批造假要CNN下架

根據美國有線電視新聞網（CNN）的民調，美國總統川普的支持度落後對手民主黨準總統提名人拜登14個百分點，川普團隊怒批CN...

布局2020競選團隊 川普找回老部屬 拜登傳尋非裔副手

編譯陳韻涵／綜合10日電

川普滿意度剩39% 蓋洛普民調：佛洛伊德命案後暴跌

編譯盧炯燊／綜合10日電

中國人權研究會：疫情凸顯「美式人權」危機

中國人權研究會今天發文稱，美國將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情政治化，抗疫不力，且社會不平等和種...

熱門新聞

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

美聯準會悲觀看經濟前景 道瓊早盤重挫逾900點

東京賣「台式雞排」一片137元 日網友：太大吃起來不便

影／俄國幼獅被打斷腿供遊客合影 普亭震驚下令徹查

憂病例數上升 道瓊下跌1861點 創3個月最糟單日走勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。