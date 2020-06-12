共和黨受疫情影響改全代會地點 川普將在佛州接受提名

受疫情影響，民主黨4月初宣布將全代會時間延後；共和黨11日宣布，全代會將從北卡羅來納州改到佛羅里達州舉行，美國總統川普將在傑克森維爾（Jacksonville）發表他的再獲提名演說。

共和黨今年黨代表大會預定8月24日在北卡的夏洛特（Charlotte）舉行，共和黨預估屆時將有5萬人與會，但北卡州長庫柏（Roy Cooper）要求共和黨實施防疫措施， 並縮小規模舉行，川普威脅改地點，帶走全代會創造的工作機會，但庫柏不為所動，共和黨宣布重新找尋全代會地點。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在北卡拒絕後，著手找尋新的地點，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）立即公開表示歡迎共和黨。

麥丹尼爾11日晚間透過推特宣布，共和黨的總統提名活動將改到傑克森維爾舉行。