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不要求造勢大會戴口罩 川普官網添加免責聲明

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普將在19日重啟競選活動，首站選在共和黨票倉奧克拉荷馬州土爾沙市，舉辦造勢大會，現場不實施社交距離與要求參與者戴口罩等防疫措施。而川普的競選網站報名系統提醒，在民眾登記參加造勢大會後，若遭感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。

根據川普的競選活動網站，要參加活動得事先上網登記，留下姓名、電子郵件、手機號碼與居住州別，一個手機號碼可註冊兩張入場券，在按下報名鍵之前，有段文字顯示「確定報名表示您認知到，每個人在公共場合都存在暴露於新冠病毒的既有風險，您參與競選活動，都自願承擔所有暴露風險，並同意不因任何身體不適或傷害，而要求川普競選團隊、土爾沙體育館（BOK Center）、活動公司（ASM Global）等相關單位負責。

紐約時報10日報導，川普團隊不可能在造勢大會實施社交距離，也不會要求支持者戴口罩，因為「川普不喜歡」。川普已明白表示，他不要對著社交距離下空蕩蕩的場子講話，也不要看到台下一片口罩海。他要展現給全國選民看的是，美國已走出疫情，一切恢復正常，經濟即將回溫。

川普競選經理帕斯凱爾說：「美國人已準備好恢復生活，川普總統也是。『偉大美國再臨』是貨真價實的，造勢將會很盛大。」

川普的競選網站報名系統提醒，在民眾登記參加造勢大會後，若遭感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。 圖／取自川普競選網站
川普的競選網站報名系統提醒，在民眾登記參加造勢大會後，若遭感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。 圖／取自川普競選網站

川普的競選網站報名系統提醒，在民眾登記參加造勢大會後，若遭感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。圖／取自川普競選網站
川普的競選網站報名系統提醒，在民眾登記參加造勢大會後，若遭感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。圖／取自川普競選網站

川普 社交距離 口罩

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