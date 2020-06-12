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全美確診破200萬 川普仍迫不及待6月19日重啟造勢

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／報導
美國總統川普三月二日在北卡州夏洛特舉辦造勢大會，隨後造勢活動因疫情被迫暫停。川普十日宣布，將於十九日赴奧克拉荷馬州舉辦疫情後首場造勢大會。（美聯社）
美國總統川普三月二日在北卡州夏洛特舉辦造勢大會，隨後造勢活動因疫情被迫暫停。川普十日宣布，將於十九日赴奧克拉荷馬州舉辦疫情後首場造勢大會。（美聯社）

美國新冠肺炎單日新增確診病例仍超過兩萬例，累計確診病例十日超過兩百萬例，但美國總統川普已決定重啟競選活動，宣布十九日將在奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢大會。川普對是否可能釀成第二波疫情似乎並不在意，現場不會實施社交距離，也不會要求選民戴口罩

川普十日還宣布，除了奧克拉荷馬，他還計畫到佛州、亞利桑納和北卡州舉辦造勢大會。

川普陣營選定「深紅州」、共和黨的票倉奧克拉荷馬，作為重啟競選活動第一站，時間地點都有用意。川普四年前在這裡大贏對手希拉蕊．柯林頓卅六個百分點，六月十九日則是美國黑人奴隸解放紀念日。

迄十日為止，奧克拉荷馬確診人數約七千四百例，死亡三百五十多例，算是疫情相對不嚴重的州。該州四月廿四日開始放寬商業活動限制，六月一日進入第三階段的經濟重啟，允許舉辦夏令營及企業員工全數回到辦公室上班。

紐約時報報導，川普的幕僚不可能在造勢大會實施社交距離，也不會要求支持者戴口罩，因為「川普不喜歡」。川普已明白表示，他不要對著社交距離下空蕩蕩的場子講話，也不要看到台下一片口罩海。他要展現給全國選民看的是，美國已走出疫情，一切恢復正常，經濟即將回溫。

川普競選經理帕斯凱爾說：「美國人已準備好恢復生活，川普總統也是。『偉大美國再臨』是貨真價實的，造勢將會很盛大。」

美國疫情自三月中旬迅速惡化，各州陸續實施居家避疫，川普不情願地暫停公開造勢活動，改透過線上記者會亮相。他試圖將自己塑造成「戰時總統」卻適得其反，屢屢發表錯誤言論和資訊，民調直直落。幕僚警告他，這些脫序言行已傷害他的選情，特別是流失年長者和婦女票，但川普依然故我。

對川普頗感頭痛的共和黨人，冀望重新舉辦造勢大會能讓他心情好些，進而減少暴走頻率，穩住選情。

美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇警告，疫情要結束還早得很。川普陣營為讓他開心，打算採取其他降低感染風險的防疫措施，例如在造勢現場提供乾洗手。

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